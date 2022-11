Un sueño "mágico" hecho realidad

«Ay fillu, no puedo morirme sin verte actuar en televisión». Es el deseo que María Benilda Díaz, «Mari» como la conoce su gente, expresaba siempre a su nieto cuando lo veía hacer sus números de magia. Dicho y hecho, el plató de «Got Talent» se convirtió en el escenario perfecto para que Marco Pernas, mago y actor natural de Trubia y residente en Madrid desde los 18 años, cumpliese un sueño propio y compartido con su abuela, un pilar fundamental en su vida. «Es un agradecimiento sobre todo a ella, que desde pequeño era la única persona que en serio y de verdad me decía que trabajaría en televisión. Por eso, compartirlo con ella fue para mí muy emocionante», apunta el mago.

Para cumplir ese sueño fue necesario algo más aparte de ilusionismo: algunos familiares fueron parte imprescindible para poder llevar a Mari desde Nava, pueblo en el que vive, hasta Madrid sin que sospechara que acabaría siendo protagonista de la noche. «Vino a Madrid engañada. Le dijimos que yo estaba en un momento de bajón y que sería bueno que viniese a verme para animarme. De repente, un taxi la condujo hasta el teatro donde se graba el programa y allí se encontró con la sorpresa de que no venía a verme sino a ser parte del número», cuenta Pernas.

Del patio de butacas al escenario y de espectadora a protagonista, así acabó Mari en las tablas del teatro, entre picas, corazones y tréboles, asistiendo a su nieto y ganándose el cariño del público. «Era la primera vez en televisión para ambos. En su caso, no había tocado una baraja en su vida, de hecho no está trabajado el número, ni siquiera ensayado. Es un juego en el que la gente puede pensar que está compinchada conmigo, por eso no quise trabajar nada con ella: de hecho, estuve nervioso porque no sabía cómo mi abuela iba a coger una baraja de cartas porque no había preparado nada con ella», subraya «El Alusionista», nombre artístico de Pernas.

El número salió redondo, consiguiendo tres «síes» del jurado, otro de los aspectos que el mago destaca de la experiencia. «Nunca había trabajado delante de un jurado y no tiene nada que ver a cuando te subes a un teatro como mago. Ahí estás en una posición más endiosada, donde tú lo controlas todo, decides cuándo la gente se ríe o se sorprende; eres más grande. En el programa me di cuenta que, entre que estaba mi familia, que no había ensayado con mi abuela, que no sabía siquiera si se le caerían las cartas de la mano... con todo eso yo salí al escenario y en vez de ser grande como en el teatro era un mago chiquitito que no se atrevía a mirar a los ojos al monstruo que tenía delante, que era el jurado», asegura Pernas, quien a pesar de lo contradictorio de la situación, repetiría la experiencia.

No solo entre barajas y trucos se desarrolla la carrera de Pernas, la interpretación es otra de sus pasiones, dos disciplinas que confluyen en «La chistera producciones», un proyecto conjunto con su compañero Álvaro Molero, actor y mago con quien tiene proyectos en mente, algunos con Mari como compañera de escena. «Estoy pensando en darle un papel a mi abuela. Mucha gente nos llama diciendo si puedo llevarla, así que me lo llego a plantear. Ya no he sido yo el que ha hecho la actuación sino también mi abuela. Habría que ensayar un poco más porque no es actriz profesional ni maga, pero siempre puede darle esa parte bonita», asegura Pernas.

Hacer magia en «prime time» con su abuela como testigo es un sueño cumplido, pero volver a Asturias a presentar su trabajo es una meta que aún ansía lograr. «Para mí, volver a casa es el regreso soñado. Me fui a Madrid y siempre tengo a Asturias en mente. Me he criado en Nava, Llanes, luego he vivido en Trubia... De hecho, cuando me vine a Madrid me fui de casa sin dejarla atrás, y esta experiencia en la televisión es también un poco un homenaje a Asturias».