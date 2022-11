"La Fábrica de Gas es un patrimonio que hay que reciclar más que conservar"

El arquitecto navarro Patxi Mangado (Estella, 1957) regresa a Oviedo en un momento clave. El cambio de año le ha pillado a punto de iniciar la segunda parte de la ampliación del Museo de Bellas Artes, con la cuenta pendiente de las torres de San Lázaro y con un nuevo proyecto que supone, dice, "un reto", "difícil", y precisamente por ello "interesante y divertido". Así calificó ayer la transformación urbanística de la Fábrica de Gas que le ha encargado el nuevo propietario de la parcela, el grupo Ginkgo, en una charla para LA NUEVA ESPAÑA en el hall del hotel de la Reconquista, recién llegado de Bilbao y a punto de entrevistarse con representantes de las administraciones local y regional para repasar detalles de la operación.

–¿Qué es la Fábrica de Gas para Patxi Mangado?

–Es un lugar muy estratégico, muy importante. Oviedo, si lo piensas, tiene muchos lugares de este tipo, marcados por la historia. Aquí encontramos el patrimonio industrial moderno al lado del gran patrimonio artístico de la ciudad, la Catedral. Hay que tener en cuenta esto para entender cómo hay que intervenir en la Fábrica de Gas.

–¿Cómo?

–Sería un error intervenir como si fuera un patrimonio histórico-artístico. Hay que ser respetuoso con cada época, pero no hay que obsesionarse con cuestiones que sí pueden estar presentes en otro patrimonio como el arqueológico. En este caso lo más interesante es la huella del emplazamiento, en el sentido de recinto. Es verdad que hay unas piezas industriales atractivas, pero no conviene obsesionarse con unos edificios que cambiaban constantemente. Una de las marcas del sitio es la mutación, el servicio utilitario está muy por encima del valor artístico. El valor de lo industrial es más bien social. En Europa lo tienen claro en estos casos, se mantienen los elementos pero de forma muy activa, introduciendo nuevos usos y no tan condicionada por unos valores artísticos que no existen.

–¿Es un recinto complicado?

–Tiene dificultades topográficas, pero presenta también una oportunidad para transformar el ámbito y todo lo que lo rodea. Sería un error centrarse solo en el recinto y no en la relación con la ciudad, es una pieza que ha estado cerrada y que tendrá que ligarse, ahora, con su entorno. Exige esa relación con la trama urbana, es necesario en una zona tan difícil topográficamente, si no, estaríamos perdiendo la oportunidad de construir espacio público. Todo ello genera un escenario en el que hay que ser sutil pero valiente. Lo demás me preocupa menos.

–¿Qué significa ser sutil y ser valiente?

–Ser respetuoso no es contradictorio con ser valiente. A veces la inactividad más conservadora en un recinto de este tipo puede ser muy poco respetuosa con una espacio marcado por lo industrial, por la producción.

–Está en un lugar central del Antiguo, casi entre dos caras del casco viejo, una más cuidada y otra menos.

–No sé si en los últimos años la Fábrica de Gas se ha ido convirtiendo en un símbolo de un patrimonio urbano que se queda relegado. Ahora necesita lo que yo llamo su "entrada en carga". Intervenir estructuralmente, teniendo en cuenta su condición de utilidad urbana, como charnela, efectivamente, entre esas dos partes de la ciudad.

–¿Qué es lo primero que ve al entrar en el recinto?

–Que es un patrimonio con muy poco criterio de crecimiento. Que es muy diverso, que no tiene una gran unidad y que tiene una gran capacidad de espacio público. Por eso hace falta una renovación muy profunda, poco conservadora. ¡Aunque claro que hay piezas extraordinarias!

–¿Cuáles le han interesado más?

–Las más estructurales, las metálicas, esos arcos que se trajeron de la plaza de la Catedral y que no responden a un proyecto unitario. No quedan muchas de esas piezas metálicas, por eso para mí el gasómetro está entre lo más valioso, y lo menos, los edificios administrativos. Hay una pieza bonita, blanca, que hace esquina, tiene atractivo, unas líneas que no he visto en Oviedo. El azul, sin embargo no es tan valioso, aunque sea una rareza. Y lo más interesante es considerar la idea de recinto pero desde su capacidad de reciclarse. Creo que eso es lo que reclama el patrimonio industrial a diferencia del artístico. Es un patrimonio que hay que reciclar más que conservar.

–Hay otros espacios muy significativos como la nave de la Popular Ovetense, el lugar donde por primera vez llegó la electricidad a la ciudad.

–Eso tiene un valor extraordinario, no lo discuto. Lo que discuto es que la aplicación de criterios de conservación sean los mismos que con un patrimonio artístico. Se discute la construcción cuando hay que preocuparse más de las implicaciones urbanas. Es lo mismo que como cuando me enfrento al Museo de Bellas Artes. No cometo el error de cargarme el lienzo de la calle. Mantengo ese lienzo porque es la historia. Una respuesta similar en la Fábrica de Gas es bastante evidente. La intervención ha de ser respetuosa y valiente, estructurante, no timorata.

–Siempre hay polémica con estas intervenciones.

–Mi concepto de la historia no es estático. Por eso hay que respetar las opciones de la arquitectura de tu tiempo. Por otra parte, ninguna época ha sido tan respetuosa como la nuestra. Pensemos en cómo el renacimiento acabó con la ciudad gótica, cómo la ciudad gótica había arrasado los vestigios romanos. Yo pido ahora que desde ese respeto se respete la nueva arquitectura.

–¿En esos espacios que más le gustan, qué quiere hacer? En Europa llevan años construyendo dentro de los gasómetros.

–Son estructuras que me parecen más bonitas cuando se reutilizan. Hoy (por ayer) salía de Bilbao y veía esos depósitos vacíos y pensaba qué interesante sería meterles luz para meter viviendas taladrándolos. Hay que tener un poquito de... No hablo de imaginación o invento cuando hablo de arquitectura. Hablo de proyecto, de ambición.

–Habla mucho de lo contextual y en el contexto de la Fábrica de Gas hay otro elemento muy importante y pegado, la muralla medieval.

–Hay una confluencia de cosas muy interesantes en el recinto. ¿Cómo se puede intervenir ahí sin poner en valor la muralla? La verdad es que esto es más difícil que lo del museo. Allí no podíamos cargarnos el 80 por ciento de la calle, y en lo contextual gira en torno a un patio, el pozo de luz, el respeto a las fachadas... Haber respetado las fachadas que había en ese lugar hubiera sido una mentira extraordinaria. En vez de eso, el nuevo edificio del Bellas Artes se retranquea y aparece el color albero para que se refleje el edificio. Me parece que por una parte resolvía la necesidad de espacios de un museo moderno y por otra representa la nueva arquitectura detrás del telón urbano.

–Ahora le toca la segunda parte de la ampliación.

–Sí, espero que empecemos con ello en breve. El proyecto ya está prácticamente listo. Al final voy a tener que acabar abriendo una oficina en Oviedo.

–¿Y las torres de San Lázaro?

–No sé, ha costado mucho. Pero parece que va a salir.