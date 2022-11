Oviedo asumirá 1,7 millones de la deuda del IBI del Calatrava a cambio de dos plantas del centro comercial

Crónica de un rescate anunciado, tal y como adelantó hace más de un año LA NUEVA ESPAÑA el fondo Varia, matriz de la financiera Stoneweg, principal acreedor de los últimos propietarios del centro comercial del Calatrava, se quedará con las tres plantas del complejo. Al menos esa es la intención que los suizos ya han comunicado al despacho que conduce el hasta ahora interminable concurso para despejar el futuro de lo que en su día fue el espacio Modoo y hoy son 42.000 metros cuadrados abandonados en el corazón del barrio de Buenavista. Para dar el último paso y aceptar quedarse con el edificio, Varia ha logrado renegociar con el Ayuntamiento parte de las cargas del inmueble dentro del convenio impulsado por las dos partes: donarán dos plantas al Ayuntamiento y el municipio asumirá, con ellas, la correspondiente deuda del IBI, 1,7 millones de euros aproximadamente.

Los suizos solo tendrán que hacer frente al pago de otro millón de euros para el que ahora están negociando un plan de fraccionamiento. En total, según los datos que constaban en el proceso concursal las deudas asociadas al centro comercial del Calatrava a favor del Ayuntamiento eran de 659 millones del IBI devengado en 2019 y 1,382 millones del mismo impuesto en 2020 y 2021. La suma da algo más de dos millones, a los que hay que añadir el IBI de este año, lo que sitúa la cifra cerca de los 2,7 millones.

Calcular qué parte corresponde a cada una de las plantas no es sencillo, pues esos recibos de la contribución no están asociados a todo el inmueble sino, según fuentes municipales, a cada uno de los locales. No obstante, y de forma aproximada, teniendo en cuenta que el tamaño de cada planta es muy similar, de unos 14.000 metros cuadrados, serán dos terceras partes de esa deuda las que tendrá que asumir el Ayuntamiento al recibir también esas dos plantas. Se entiende que el municipio recibe esos dos niveles de la zona comercial con sus deudas pero que la Administración local no se puede cobrar a sí misma esos recibos.

A la operación le quedan, en todo caso, algunos flecos. Aunque el fondo Varia ya ha anunciado que quiere ejecutar la dación en pago y quedarse con el centro comercial por esa deuda de 5,192 millones a su favor que tenía con los anteriores dueños, todavía tiene que escriturar. Fuentes próximas al proceso concursal indican que los suizos tienen hasta el día 10 de diciembre para hacer efectiva esa operación. En paralelo, el Ayuntamiento trabaja contra reloj para tener el convenio listo para firmar en esa fecha y para proceder, después o en el mismo acto de la escritura, a la recepción de dos plantas como una donación de Varia. Los técnicos municipales también tendrán que avanzar en una tasación que respalde los términos del acuerdo. La que se conocía hasta ahora era el valor que la administración concursal daba en su inventario a las tres plantas comerciales: 10,27 millones.

El alcalde Canteli celebró el nuevo horizonte e ironizó con la deuda a la que se renunciará. Incluso, dijo, si hubiera que perdonar el total, "¿tres millones de euros por 20.000 metros no los pagarías?", preguntó a un grupo de periodistas en la feria de la FP Dual. El teniente de alcalde Nacho Cuesta valoró también muy positivamente la operación y confió en que el Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones e instituciones, pueda impulsar el desarrollo de las dos nuevas plantas como recinto ferial.