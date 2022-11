La suspensión cautelar de la nueva oposición a las plazas de Policía en Oviedo supondrá un retraso de, al menos, tres meses. Así lo calculó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, quien insistió en que el requisito de 1,60 metros de altura mínima para las mujeres, motivo por el que un Juzgado ha mandado paralizar el proceso hasta que no se vea el recurso presentado por el sindicato CSIF, procede de un decreto del Principado. "Hasta que no se modifique no podemos hacer nada", concluyó.

El presidente de CSIF Asturias, Sergio Fernández Peña, rebatió los argumentos del Ayuntamiento de Oviedo y opuso la actitud del de Grado, que cuando recibió el recurso de reposición del sindicato, idéntico al de Oviedo, paralizó el proceso. Lo que Oviedo debería hacer, como se ha hecho en los concursos de Policía Nacional, indicó, es eliminar el requisito de la estatura mínima, sin más. "La actitud de Oviedo desde que se le comunicó el problema que había en las bases ha sido chulesca y prepotente", concluyó.