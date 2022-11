Tres minutos para encontrar trabajo en Asturias

"En Asturias hay trabajo. Desde 2017, se acompañó a 3.000 personas de las que un 47% encontraron un empleo". Es la rotunda afirmación de Paloma Gallego, delegada de Acción contra el Hambre para Asturias, Galicia, Castilla- La Mancha y Madrid. Para ello, resulta imprescindible contar con una serie de pautas encaminadas a desarrollar todo el potencial de los profesionales en búsqueda de empleo, una labor en la que colabora la ONG de la mano del programa Vives Emplea. "Intentamos que las personas que están con nosotros en los proyectos a lo largo de los años pongan en práctica sus habilidades, las competencias que desarrollaron en todo este tiempo y con las empresas, en un escenario real. Aparte, intentamos que conozcan la realidad del mercado laboral en Asturias, un escenario en el que el networking y la sinergia entre entidades resulta clave para avanzar", indica Gallego.

Ser capaz de transmitir lo que puedes aportar a una empresa en solo tres minutos puede suponer un antes y un después. Conectar con un posible futuro empleador y afrontar con solvencia una entrevista de trabajo fueron algunas de las dinámicas llevadas a cabo dentro del Encuentro Semillas, una iniciativa celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos, (el Calatrava) organizada por Acción contra el Hambre y financiado por el Fondo Social Europeo, el Principado de Asturias, el ayuntamiento de Oviedo, y la Obra Social la Caixa. Impulsar la inserción laboral es la vocación del proyecto que contó con un Conversatorio sobre las oportunidades de Empleo en el Mercado Laboral Asturiano y donde los participantes pudieron interactuar con 16 empresas asturianas que colaboran con la ONG.

Para demostrar lo aprendido, los participantes en el evento pudieron enfrentarse a la experiencia de una entrevista de trabajo a través del "speed dating", una dinámica a la que se sumaron empresas de distintos sectores. "Son entrevistas o presentaciones rápidas de tres minutos en las que los futuros empleados se presentan a las empresas y al sonido del silbato, se desplazan de silla para hablar con otra entidad. La mecánica es como una especie de espejo, ellos ven cómo se presenta la empresa, qué es lo que buscan y a partir de ahí adquieren la habilidad para saber qué es lo que hay que contar, cómo transmitir información... es un entrenamiento antes de la prueba de la verdad", señala Carolina González, técnico de inclusión Vives Emplea.

El resultado de aplicar estos consejos es, en el mejor de los casos, insertarse en un mercado laboral con sectores prometedores en Asturias como pueden ser el sanitario o el cuidado de personas mayores. Alberto Menéndez, técnico de intermediación laboral es una muestra de lo que ofrece el proyecto. "Me dijeron que había un puesto para sustituir a un compañero, postulé y aquí estoy desde hace un año", añade, destacando el antes y después que jugó en su caso la orientación. "No conocía este mundo. Estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero no conocía nada acerca de orientación sociolaboral, así que empezaron a decirme qué necesitaba para trabajar en este ámbito y demás", subraya Menéndez, quien asegura que la mejor pauta que le dieron fue ser él mismo.

Conocer todas las opciones que ofrece el entorno para acceder a un puesto de trabajo es una de las principales demandas de quienes están buscando empleo, una inquietud que empieza cuando los jóvenes se acercan a la mayoría de edad. Por ello, los centros educativos se convierten en el escenario idóneo para dar a conocer las posibilidades que ofrece el mercado laboral o cuáles son los perfiles más demandados por las empresas. "Ya habíamos trabajado sobre esto en clase y veníamos con mucha ilusión porque ya conocimos el terreno. Este evento además nos ha resuelto muchas dudas. Somos estudiantes así que cuando vayamos a afrontar este tipo de situaciones tendremos experiencia", apunta María Movilla, alumna de Primero de Bachillerato en el IES Fleming.

Ampliar la formación y aprovechar las competencias es otro de los aspectos que los futuros empleados pueden encontrar en Vives Emplea. Gracias a esta oportunidad, Aissatou Gueye pudo ampliar su currículum con un curso como ayudante de carnicería. "Llevo 6 meses en el programa y la verdad es que me han ayudado en todo. Soy limpiadora y hasta conocer la iniciativa buscaba trabajo por internet o por el boca a boca. Ahora he podido formarme en ámbitos interesantes y enfrentarme a la búsqueda de empleo de una forma diferente, con más confianza en mí misma", destaca.