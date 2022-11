Oviedo retratada a través del objetivo de la inclusión

Un paseo por el Campo San Francisco de la mano de la curiosidad y las ganas de aprender. Móvil en mano preguntando si el encuadre es el correcto y escuchando con atención para mejorar bajo la atenta mirada y el consejo de Álvaro Fuente, fotoperiodista y parte de "Oviedo sí es para mí". Una iniciativa impulsada por la Asociación Plena Inclusión Asturias que busca incentivar la inserción de las personas con discapacidad intelectual, haciéndoles partícipes de su entorno. A través de un taller de fotografía improvisado en pleno centro de Oviedo, cerca de 50 personas llegadas de varios centros de Asturias recorrieron el parque inmortalizando los enclaves más retratados con una mirada ávida de inquietud. "Aquí no priorizamos la técnica sino el observar y sensibilizar", resalta Fuente.

Sinceridad y creatividad son algunas de las bondades de trabajar con estos fotógrafos improvisados, virtudes que el fotoperiodista agradece tras colaborar con ellos en proyectos anteriores. "No tienen miedo a lo nuevo, a preguntar a la gente si se deja retratar, no se lo piensan dos veces. Saben que, con educación y una sonrisa es muy raro que les digan que no", indica.

Apostar en firme por la cultura inclusiva es una de las motivaciones de la Asociación, que a lo largo de su trayectoria ha realizado esfuerzos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la cultura, siendo una parte activa de ello. "La idea es hacer una serie de talleres en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y con Álvaro Fuente para que el colectivo pueda fotografiar zonas representativas de la ciudad", apunta Gala Aguinaga, técnico de Plena Inclusión Asturias.

El Fontán y el Oviedo Antiguo ya han posado para los miembros de la Asociación, que aguardan con ilusión la próxima parada: un taller para inmortalizar el Prerrománico asturiano. Todas las instantáneas serán parte de una serie de guías de lectura fácil, accesibles a todos que se presentarán a la concejalía de Turismo y al Ayuntamiento. "Los propios 'fotógrafos' harán de guías de todo lo que se puede ver en Oviedo", recalca Aguinaga.

Reivindicar el papel de la cultura como agente de cambio es uno de los propósitos de un proyecto que ya es todo un éxito. "Al primer taller fuimos cerca de 40 personas de varias entidades de la Asociación; de El Entrego, Gijón, Noreña, Tapia... estamos encantados", apunta la técnico.

Un paseo para capturar y conocer la historia de los rincones emblemáticos del parque, cada monumento. "Ser testigo de esto es algo que emociona", añade Fuente, quien no duda en destacar la mirada atenta de los participantes de la iniciativa. "Su interés se nota mucho en las preguntas que me hacen, me dicen cómo veo la foto y yo les aconsejo, les digo si es necesario repetir la foto o si está muy bien. Les insisto sobre todo en que observen: encuadre y enfoque y listo".