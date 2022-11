El plan para descontaminar la fábrica de gas se pondrá en marcha a final de mes

El plan para la reordenación urbana de la fábrica de gas y su entorno, unos terrenos en manos del fondo Ginkgo después de su compra a EDP, cumplió ayer con el protocolo de las presentaciones formales. Antonio Truán, responsable del grupo en España y Portugal, presentó a la administración regional y local al arquitecto que han fichado para llevar a cabo el proyecto de intervención en el recinto fabril, el navarro Patxi Mangado. Dos visitas, una con el director general de Patrimonio, Pablo León, y otra con el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, completaron este primer paso al que ahora seguirán, indicaron fuentes próximas a la operación, el proceso de descontaminación.

Eso sucederá a finales de mes. Ginkgo, que está especializado en la regeneración de suelos industriales y en su descontaminación, tiene previsto reunir a sus ingenieros la próxima semana para analizar el plan para recuperar el suelo de la fábrica de gas. A continuación, a finales del mes de noviembre, está previsto una nueva reunión con el área de Medio Ambiente del Principado de Asturias. Los planes de Ginkgo pasan por empezar cuanto antes la descontaminación del terreno, un paso previo antes de comenzar la reordenación urbanística.

Patxi Mangado se refirió precisamente a estos trabajos a la salida de la reunión que mantuvo, acompañado por Truán, con los responsables del Ayuntamiento de Oviedo. "Antes de nada", aclaró, "hay una operación muy importante que es la limpieza de estos suelos, que tiene una carga económica extraordinaria. Es zona muy contaminada, y que se haga esa inversión es un clarísimo indicio de la seriedad de la operación". Mangado puso el ejemplo del trabajo que está desarrollando ahora en el recinto ferial de Lieja, en Bruselas, donde también se ha trabajado sobre suelos industriales y en los que los trabajos previos de descontaminación han sido, detalló, "costosísimos, muy sofisticados y han supuesto un retraso considerable porque no es fácil".

Mangado no ha querido dar muchos detalles de la intervención prevista en la fábrica de gas porque, explicó, es un proceso que apenas está arrancando. "Dada la importancia, el simbolismo y cierta carga ciudadana y política", razonó, "me parece más razonable iniciar un proceso callado, tranquilo, entre técnicos". El arquitecto navarro aceptó con buen ánimo las críticas y los reparos que una intervención en la fábrica de gas puede provocar. "Procesos de tanta importancia urbana", defendió, "requieren hablarlo, requieren una negociación, no se pueden imponer, hay que convencer".

En parecida línea a las ideas que había expuesto, un día antes, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, Patxi Mangado insistió en que el debate, en su opinión, debería centrarse más en la regeneración de una zona de Oviedo, en la vinculación con la trama urbana y con la parte más abandonada del centro histórico que en el futuro de determinados edificios. "Es una oportunidad muy bonita para ser sutil y riguroso, y la actitud más intransigente o conservadora puede ser muy poco útil", insistió.

Más allá de esas ideas, el responsable de diseñar un nuevo futuro para la fábrica de gas aseguró que en base al plan especial vigente no se incrementará ahora la edificabilidad. "Eso nunca va a ocurrir", zanjó. "Después de hacer la ampliación del Museo de Bellas Artes", concluyó en alusión a las pegas que su actuación puede recibir, "no cabe más que el optimismo; esta es una ciudad estupenda, es muy bueno que la ciudad sea crítica, porque quye las cosas se discutan, se debatan y se piensen hace que las opiniones se sientan más de todos, creo que eso es bueno".

En la consejería de Cultura guardaron ayer silencio sobre la primera reunión con Patxi Mangado, con quien también el Principado tiene también pendiente la segunda fase de la ampliación del Museo de Bellas Artes. Ayer el arquitecto navarro también especificó que ese proyecto se entregará dentro de diez días y que confía en poder desarrollarlo cuanto antes.

Respecto a sus planes concretos para el triángulo formado por las calles Azcárraga, Postigo y Paraíso, Mangado y Truán fueron cautos. "Ahora toca un acercamiento más científico al asunto. Recopilar documentación y hacer buen levantamiento. Tengo algunas ideas pero no las puedo lanzar. Sería una temeridad y una descortesía. Además, tampoco hemos discutido cuestiones específicas. Esta era una reunión para presentar nuestra voluntad mutua de trabajar juntos", resumió.