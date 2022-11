"En Asturias hay muy buenos profesores de música fuera de los conservatorios"

El pianista gijonés Martín García (1996) protagoniza esta tarde el nuevo concierto de las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" (Auditorio Príncipe Felipe, 19.00 horas). García logró hace un año un hito al alzarse en Varsovia con el tercer premio del concurso Chopin de piano, que pasa por ser el "Mundial" del instrumento.

–¿Qué le va a proponer al público?

–Es un programa centrado en dos compositores. Primero Chopin, más que nada por esa dedicación al último premio. Y la segunda parte está dedicada a Rajmáninov, algo que tiene que ver con mis profesores y con mis experiencias con pedagogos, que hasta los 23 años siempre fueron rusos.

–¿Por qué Rusia produce tan buenos músicos y profesores de música?

–Tradición. Es la manera más fácil de responder a por qué algo funciona: repetición, tradición, muchos años dentro del piano, muchos más que el resto de Europa. Cuando se dedica tanto tiempo a la repetición se encuentran errores y se solucionan de generación en generación.

–En España no se percibe, ni por asomo, el apoyo a la música que hay allí.

–Has dado un poco en el clavo. La música está bastante más metida en el alma rusa, cada niño nace con ese pedazo de música en su vida. Hay apoyo estatal, y también de los padres. Lo que yo aprendí en el colegio de música clásica es tan poco sustancial...

–¿Se puede formar a un pianista de élite en Asturias?

–En mi caso particular, yo me nutrí de las experiencias de estos profesores rusos que tuve la suerte de encontrarme. Y los primeros fueron Natalia (Mazoun) e Ilyá (Goldfarb), que tienen su escuela en Gijón y muy poca gente les conoce. Son de los mejores pedagogos de España y Europa y yo salí de ahí. Si tenemos que mandar a nuestros hijos a los conservatorios muchas veces da tristeza decir que es más complicado. Pero hay muy buenos profesores en Asturias que van por libre.

–Hábleme de su experiencia en el concurso Chopin.

–Muchas veces miro para atrás y es como mirar una película fotográfica muy muy antigua, un recuerdo muy borroso de muchas cosas pasando en un tiempo muy corto. Tan corto que no da tiempo de que se impregne el cerebro de ellas: no lo recuerdo tan claramente. Y es por eso, por la emoción de un corto espacio de tiempo, que es como una ensoñación.

–Pasaba a formar parte de la élite, ¿no le entró vértigo?

–Bueno, al final nos conocemos todos. Se habla de "élite", pero somos humanos y cuando nos reunimos acabamos hablando de qué cerveza nos gusta más. No es una élite de dioses: la mayoría somos muy simples, la verdad.

–Usted que ha trabajado tanto con artistas y profesores rusos, ¿qué piensa de ese boicot que se planteó al inicio de la invasión de Ucrania?

–Hay muchos artistas y gente que no apoyan esta situación y les está pillando en medio. Me parece un poco penoso y triste. Comprendo la situación social y el miedo, que nos lleva a hacer cosas estúpidas. Pero sí que es triste ver así a artistas rusos, aunque estén dentro de Rusia, me da pena pensar que se puedan quedar sin pan para comer.