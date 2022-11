La altísima demanda dispara con fuerza el precio del alquiler de pisos en Oviedo

Alquilar un piso en Oviedo se ha convertido, coinciden los agentes inmobiliarios de la ciudad, en una especie de carrera de fondo. No hay oferta –ocurre desde hace ya un tiempo–; la demanda está disparada, tanto que antes de que las viviendas cuelguen el cartel de "se alquila", vuelan; y, como consecuencia de todo lo anterior, los precios están subiendo a unos niveles inéditos. Tanto que por un apartamento de una sola habitación cerca del centro se están pidiendo más de 600 euros de renta. Ante la disparada demanda, las inmobiliarias están haciendo listas de espera con los clientes interesados en arrendar. "Llegan los clientes y no tenemos qué ofrecerles porque no hay pisos para alquilar", asegura Juan Carlos Álvarez, agente inmobiliario en la capital asturiana.

Y en este caso la demanda no va por barrios. Todos están pujando al alza. Aunque hay tres zonas que se llevan la palma: el centro; los que rodean al nuevo HUCA –sobre todo Prado de la Vega–; y La Florida. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), Antonio Vega, explica que el espectacular incremento de la demanda de vivienda de alquiler se debe a que las exigencias de la banca para los futuros hipotecados son cada vez más altas. "Cada vez les piden más garantías", explica. Eso y que la escasez de oferta no ayuda a desatascar el problema. Ocurre que muchos propietarios tienen miedo a ponerle a sus pisos el cartel de "se alquila" por el temor a los impagos. Pero cuando lo hacen, le vivienda vuela. No dura en el mercado ni un día. Vega recalca que toda esa presión que hay sobre el mercado del alquiler está provocando un notable incremento de los precios. "Están subiendo mucho, muchísimo", destaca.

Una explicación muy similar ofrece Juan Carlos Álvarez: "Las ventas van para abajo porque los intereses están creciendo de forma considerable. Comprar se está convirtiendo en misión imposible, por eso sube el alquiler". Eso provoca que el alquiler, que en Oviedo siempre había sido un mercado residual –sin demasiada demanda– esté ahora subiendo como la espuma. "Es una situación que hacía años que no se veía, por lo menos desde mediados de los noventa, cuando hubo también una subida notable de los tipos de interés", asegura. "En 1996 sí que pasó algo parecido, que llegó un momento en el que no teníamos pisos para alquilar". También está notando que ha bajado el número de familias que buscan cambiar de vivienda, buscando una más grande, por la imposibilidad de conseguir una buena hipoteca.

Además, apunta Álvarez que hay al elevado precio de los alquileres hay que sumar el resto de los gastos que estas viviendas llevan asociadas, como los de comunidad que, en el caso de que el edificio cuente con calefacción central, suelen dispararse en inviernos como el que está a las puertas y en el que el coste del gas anda por las nubes.

El perfil de los ovetenses que demandan ahora una vivienda para alquilar también ha cambiado de forma abrupta. Antes por estas viviendas pujaban jóvenes que veían en el arrendamiento la única vía de emanciparse de la casa de sus padres. Ya no. Ahora abundan los no tan jóvenes –entre 35 y 40 años– que buscan un piso cerca de su trabajo para no andar dependiendo del coche para desplazarse y así ahorrar en gasolina, que también anda por las nubes.

Javier Merino, agente inmobiliario en Oviedo, tira un poco de la media de edad para arriba. "Los hay que andan rondando también los 45", señala, "en Oviedo lo que tenemos está caro. Un piso de una habitación, por ejemplo, con salón, cocina y trastero anda rondando los 600 euros". Para lo que ya no hay casi demanda es para las viviendas grandes que suelen abundar por el centro de la ciudad, por calles como la de Cervantes. Merino asegura que las viviendas de dos habitaciones en barrios como La Florida y La Corredoria –si no están fuera de precio, es decir, si el propietario no pide una cantidad desorbitada– se alquilan en un santiamén. En un abrir y cerrar de ojos.

José Ramón Fuente, portavoz en Oviedo de la Asociación de Agencias Inmobiliarias (Asocias), asegura que la demanda de alquiler lleva ya tres años creciendo de forma sostenida. Ante la enorme demanda, destaca que los propietarios se han vuelto más selectivos. Fuente también reconoce que los precios de los alquileres están subiendo, aunque rebaja un poco el suflé. "Todavía no están a los niveles que había en 2007", reconoce. Según su opinión la demanda sí que va por barrios. "Los que vienen a hacer el MIR piden pisos cerca del Seminario y que sean tranquilos, para las familias hay más demanda cerca del HUCA; aunque si los precios están ajustados hay demanda por cualquier barrio de la ciudad", asegura. Los portales inmobiliarios en internet destacan que los precios del alquiler en Oviedo están en cotas históricas, rompiendo techos.