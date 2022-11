María Daz, el piano ha estado durmiendo

Cuando el director del concurso de 40 Principales, Alberto Toyos, llamó a María Daz para decirle que había pasado a la final del certamen, la cantante y pianista ovetense ya casi había olvidado los motivos que, a la vuelta del verano, le habían llevado a grabar de forma doméstica un puñado de canciones mientras en el piso de los vecinos sonaba reggaeton y a presentar aquella maqueta en la emisora. Era lunes, ahora le tocaba defender su música el viernes en un escenario y no tenía banda ni casi rodaje, salvo dos conciertos que había dado en el bar de debajo de casa, el Noor, con un teclado de segunda mano. María Daz no ganó aquel concurso, pero las felicitaciones que recibió por su actuación le animaron a volver a intentarlo en el Oviedo Rock, que este domingo la eligió como ganadora de la XXV edición.

Dejó los estudios profesionales del Conservatorio, pero lleva 22 años en la Escolanía de San Salvador

La victoria le ha pillado tan de sorpresa como la llamada de Alberto Toyos, por más que su círculo familiar y de amistades le insistía en que lo suyo gustaba. En realidad, para María Daz es un regreso a la casilla de salida diez años más tarde y una oportunidad de intentar retomar una carrera para la que, de una forma u otra, siempre estuvo preparándose.

María Díaz (Oviedo, 33 años) se ha quitado la "i" en esta nueva vida por facilitar un juego con el verbo "to do" y por hacerlo un poco más bonito. Cuando fue la voz y la teclista de la banda "Forgotten Voice", entre el 2010 y el 2012, todavía era Mary Díaz, la misma a la que apuntaron al piano en las Dominicas, donde aprovechaba cualquier descuido en la cabina para improvisar canciones o tratar de sacar alguna melodía conocida, como la balada de "Titanic". Las aptitudes acabaron llevándola al conservatorio, pero no era lo suyo, lo dejó un curso antes de acabar el grado profesional: "No era capaz de estudiar las obras clásicas y no improvisar, ni me concentraba ni me llamaba nada". Debió de ser más importante cantar en la Escolanía de San Salvador, donde lleva 22 años. Empezó con el maestro de la Roza y allí aprendió a no tener miedo al escenario. Se formó como técnico de sonido y también en producción, pero el circuito de bares, grabaciones y concursos, tras la experiencia de "Forgotten Voice", desapareció. Hasta este verano. "Quería volver a tener planes, ilusión, no solo sobrevivir, sino vivir".

El puñado de canciones, en inglés, y con voz poderosa, tiene mucho de Lady Gaga, su favorita, y más de sus diversos gustos. Hay composiciones de hace años y una soltura en directo que impresionó a todos. María Daz es capaz de interpretar como si estuviera en su habitación y contagia esa pasión doméstica del que disfruta de cada nota. Le gusta que la gente cante con ella y no le gusta atarse a una banda o a una grabación. Ahora quiere tocar, a ser posible en formatos diferentes, sola, con trío de jazz o con sinfónica. El piano ha despertado y todo es posible