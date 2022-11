"Un problema de la robótica es que es cara, debería costar como un móvil"

Pablo Medrano es un empresario de origen asturiano que lleva años dedicados al mundo de la robótica. Tiene una compañía asentada en Madrid, Casual Robots, y hoy presentará a muchos de sus "ejemplares" en la feria de tecnología "Oviedo Tech" que se celebra en el Palacio de Congresos del Calatrava. Está previsto que ofrezca una charla sobre robótica y metaverso.

–¿Cómo están de digitalizadas las empresas ovetenses?

–Está todo por hacer, a nivel general. Tenemos dos problemas principales. Uno que la tecnología va excesivamente rápida en ese camino desde las universidades –que es donde se forma la gente– hasta las empresas –que son las que las adoptan– y es complicado porque en sectores como el del comercio está todo cambiando de forma muy rápida. Antiguamente todo esto se absorbía de una generación a otra, y ahora mismo no da tiempo. Los profesionales se tienen que adaptar muy rápido. Y, por la otra parte, los que estudian se tienen que preguntar en qué me formo o los que tienen una empresa que ya tienen una inversión hecha y ven que les están dando por todos los lados pues lo mismo, se hacen la misma pregunta.

–¿Y qué hacer?

–Lo primero que hay que hacer es no asustarse. La digitalización está aquí, hay que recopilar la información e ir haciendo buenamente lo que se pueda. Antes de hacer nada lo más importante es entender, y eso me obsesiona mucho.

–¿Cómo está afectando al sector del comercio, que es uno de los objetivos de las jornadas?

–La digitalización tiene un problema y es que muchas veces se pierde el valor de las personas y de los servicios. Está muy bien un "fast food", pero hay que recuperar el valor del servicio y a la gente hay que educarla en que eso se va a tener que pagar. Lo que no pueden coexistir son las dos cosas, y que la gente exija lo más barato del mercado, en un servicio exprés y que una persona me enseñe el género. Eso en "Amazon" no lo tenemos. El comercio electrónico ha arrasado por una cuestión de servicio al cliente y de coste. Ahora queda que el tradicional reaccione y se adapte, que recupere su valor. Hay que fortalecer lo que uno jamás se va a encontrar en lo que nunca te va quitar el trabajo y, si tienes posibilidad, adaptarte al comercio electrónico. Hay que recuperar servicios como la experiencia del cliente y el trato.

–¿Y en sanidad?

–Tenemos un problema gravísimo. Antes de la pandemia era de la opinión de que la optimización era mala y que nos iba a quitar el trabajo, pero con el coronavirus vimos que la pandemia pende de un hilo. Nosotros abogamos por automatizar los sistemas que sean cotidianos, como tirar la basura, recoger las bandejas o darle información al paciente. Todo con el objetivo de que se pueda dedicar más tiempo al trato con los pacientes.

–Su empresa presenta un robot para este sector, de nombre Heco.

–El mayor problema que tenemos en robótica sanitaria es que es carísima, nosotros tenemos robots de 6.000 o 20.000 euros, cuando debería costar como un móvil de gama media o incluso pudiera tener un pago por uso. Así que hemos creado algo que pueda ser democratizable, que sea un robot que la gente se pueda permitir y que sea útil. Heco sería una especie de terminal que recopila un montón de datos útiles para los familiares sobre la salud de quien lo use.

–¿En las empresas se encuentran con mucha resistencia al cambio?

–El cambio siempre da miedo. En la historia de la humanidad nunca se ha dado que los cambios se den más rápido que las generaciones, nuestra naturaleza es reticente. Pero hay un problema, hay que adaptarse y el que lo hace tendrá una ventaja. Probablemente cambiará el paradigma educativo y laboral que dice que lo que estudio o el trabajo es para toda la vida. A mí me ha pasado que he visto como la gente mayor es la que más rápidamente adopta y entiende la robótica.

–Ha habido ya varias intentonas con el metaverso ¿por qué ahora será la vencida?

–Cuando explico la robótica siempre digo que no es una cuestión de futuro, es de pasado. Ya había piezas desde Leonardo da Vinci de automatización, y muchas de esas piezas que vinieron después tienen un elemento común: su fracaso en la sociedad. Quitando a "rumba" la que nos limpia las habitaciones no se ha ido más allá. Con el metaverso pasa algo igual no es nada nuevo. Ni va a ser la gran solución, ni es la panacea; pero su potencial de globalización está ahí y hay que estar en mayor o menor medida.