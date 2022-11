La instalación de terrazas fijas o semifijas que propone la revisión de la ordenanza municipal supondría "contaminación visual" en el casco histórico de Oviedo. Esa es una de las principales pegas planteadas por el consejo de Patrimonio en los dos informes críticos que, según informó la consejera de Cultura, Berta Piñán, la comisión permanente ha emitido ya contra el cambio de modelo planteado por el equipo de gobierno local.

Piñán desveló, en respuesta a una pregunta de la diputada de IU Ángela Vallina sobre el asunto, que además de descartar el encaje de este tipo de terrazas en el área protegida del casco histórico, Patrimonio ve inviables otras propuestas como la colocación de sombrillas con diámetros superiores a los tres metros o elevar la altura máxima de los elementos verticales desde los 1,5 metros a los 1,75. "En la ley se recoge que la ciudadanía tiene derecho a contemplar en algún momento del día el patrimonio sin que estorben elementos interpuestos para ello", indicó en relación a la importancia de que el mobiliario de los negocios del Antiguo sea desmontable.

Vallina aprovechó su turno de réplica en la comisión para reclamar a Piñán su compromiso de velar por la ley de protección del Patrimonio frente a una propuesta municipal sobre la que, alertó, "está orientada a privatizar los espacios públicos" y fomentar que la ocupación de las terrazas en las aceras pase del 50% al 75%. La diputada de la coalición de izquierdas, aludió a la justificación del Ayuntamiento de que la revisión pretende favorecer que el Antiguo "sea atractivo, vivo, dinámico y adaptado a los nuevos tiempos" como una excusa para llevar a cabo una reforma pensada para favorecer intereses particulares. "Es el típico argumento que se utiliza para justificar un estropicio contra el patrimonio cultural", advirtió.

La consejera replicó pidiendo a la diputada "que no tenga duda" de la aplicación de la legislación vigente, y en relación a la intención de ampliar las terrazas hasta una ocupación del 75% del suelo en algunos sitios, Piñán explicó que existen aspectos en la ley pensados para evitar estas situaciones. "La ocupación no se define nada más por la cualidad, sino por la intensidad, que tiene que controlarse y tasarse para que no se ocupe el espacio de manera masiva", puntualizó durante su intervención.

La representante del gobierno regional indicó que se recibieron alegaciones tanto de la patronal hostelera Otea como de la asociación de vecinos del Fontán con distintos sentidos que se han tenido en cuenta de cara a la elaboración de los dictámenes. Los informes se trasladaron al equipo de gobierno municipal para el procedimiento de elaboración de la normativa revisada, que ya ha sido aprobada de manera inicial y que actualmente se encuentra inmersa en un plazo de presentación de alegaciones.

El equipo de gobierno municipal, formado por PP y Cs, considera que la actualización de la actual ordenanza, aprobada por unanimidad al final del mandato del exalcalde popular Agustín Iglesias Caunedo, es necesaria para atender a los cambios producidos en la sociedad por la pandemia. A juicio del concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, la ciudadanía demanda ahora más disponibilidad de espacios al aire libre para la actividad hostelera y por ello ha planteado una revisión que busca acercar el modelo a la situación extraordinaria de la pandemia, cuando el Consistorio permitió duplicar la superficie de terrazas para compensar el impacto de las restricciones sanitarias.