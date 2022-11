"Empatía, educación y sentido común son los tres pilares para una buena convivencia entre los distintos actores que nos encontramos en la carretera". El exciclista profesional Chechu Rubiera ofreció estos tres conceptos como claves para seguir avanzando en la reducción de la siniestralidad en unas carreteras y calles inmersas actualmente en "una revolución" con la incorporación de nuevos vehículos como los patinetes eléctricos. El deportista fue uno de los invitados a un foro organizado por Alsa en el polígono del Espíritu Santo, donde ciclistas, conductores de autobús y usuarios de patinete coincidieron en la necesidad de transmitir valores como que Rubiera explica a los niños por los colegios. "La empatía puede salvar vidas", suscribieron.

El encuentro estuvo moderado por el coordinador provincial de Educación Vial de la DGT, José Andrés Medina, quien apuntó como principales retos de la sociedad en materia de seguridad vial el conseguir hacer llegar a los más pequeños los mensajes de concienciación. "Los tradicionales vídeos didácticos ya no sirven, los menores reclaman contenidos cortos a los que nos tenemos que adaptar", declaró ante el temor de que las nuevas generaciones no cuenten en el futuro con la suficiente formación para prevenir accidentes de circulación de todo tipo.

Junto a él estuvo Javier de los Ríos, gerente de Alsa Asturias, empresa que aprovechó el encuentro para poner en valor su ambicioso proyecto de instalación de pegatinas y sistemas de espejos para reducir al máximo el riesgo de los ángulos muertos. "Es un esfuerzo necesario, pero los ciclistas, motoristas y peatones tienen que estar al tanto también de cómo funciona", puntualizó el director de formación de Alsa, Antonio Fernández Rayón.

En la mesa se sentaron varios conductores de autobuses urbanos de Oviedo con experiencia también en el mundo de la bici, que relataron varias experiencias para destacar la importancia de ponerse en el lugar del otro. "Puede que un ciclista no vaya por el arcén porque está sucio o que no nos deje el paso necesario porque no sabe cómo maniobra un autobús", pusieron como ejemplos los conductores Mario Sánchez o Francisco Pereda, a los que se también se sumaron sus compañeros David Allongo y Juan Carlos Menéndez.

En el encuentro, pensado para enriquecer la formación de los conductores de Alsa, los usuarios de patinetes estuvieron especialmente activos. "Hemos quitado el puesto de malos de la película a los ciclistas", bromeó Jennifer Fernández tras enumerar junto a Jesús Ángel Gayo, también de patinete, algunos problemas a los que se enfrentan diariamente por la falta de conocimiento generalizado sobre la nueva normativa que regula el uso de este nuevo medio de transporte. "Nos insultan por no llevar casco, aunque todavía no es obligatorio", denunciaron.