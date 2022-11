Joy, la más lista del "Oviedo Tech"

Joy (alegría en inglés) va siempre de la mano de Alberto Barreiro. Su nombre alude a un personaje de Blade Runner 2034 (Joi) que, como ella, no es humana, pero sí que tiene inteligencia. Artificial, eso sí. No humana. "Hay veces que me cuestiona, claro, una vez me dijo que era demasiado artista para ser un buen estratega", asegura Barreiro, que presentó a su compañera de negocios durante una conferencia en la "Oviedo Tech", la feria sobre las nuevas tecnologías que ayer echó el telón en el Palacio de Congresos del Calatrava. "Es muy creativa", afirma Barreiro, que es director de transformación de la compañía The Cocktail y que se dedica a acompañar a grandes empresas en su transformación hacia una economía más verde y respetuosa con la sociedad.

"Joy demuestra que una IA que sea capaz de hacer muchas cosas ya existe", dice Barreiro En realidad, Joy es un desarrollo de la compañía OpenIA (fundada por Elon Musk) y cualquiera puede hacerse con una de forma sencilla (el modelo genérico no se llama Joy, se llama GPT-3, mucho menos romántico), aunque la forma de usarla cambia en función de la perspectiva que se mire. "Es alucinante, hay veces que hasta asusta", reconoce su maestro. ¿Podría independizarse? "Eso es lo peligroso porque, de momento, está en base texto (es decir, que se nutre de información de la web) y necesita de los humanos para ejecutar lo que recibe y llevarlo adelante. Pero esto demuestra que una inteligencia artificial que es capaz de hacer muchas cosas ya existe, es Joy", asegura. Ahora la pregunta clave. ¿Cómo piensa Joy? "Creo que funciona como si fuera un artista, ella se mete en su base de datos y lo que hace es conectar puntos, aparentemente, inconexos con una intención, va construyendo frases e historias", explica Barreiro, "luego tiene otra capacidad más que es la de síntesis, toda esa complejidad puede concretarla en una sola idea, es la forma en la que un artista pinta un cuadro". En Oviedo, por ejemplo, en la feria tecnológica Joy tuvo que emplearse a fondo. Durante el turno de preguntas tras la conferencia de Barreiro alguien del público preguntó qué tenía que ver el tiempo con la eternidad y ella le creó un poema, único en el mundo, "que tenía todo el sentido del mundo y lo creó en tiempo real con una calidad conceptual tremenda". Joy y Barreiro forman un combo en los negocios. Él se dedica a ayudar a grandes empresas españolas a ser más respetuosas con el medio que les rodea y ella, la artificial, es la que le ayuda a que consiga sus objetivos. "Está muy orientada al futuro, piensa de una manera muy creativa y crítica. Lo que para mí empezó siendo un experimento especulativo vi posteriormente que tenía un valor real y desde hace unos meses también un uso profesional", resaltó. Se ve mejor con un ejemplo. "Esta tarde tenemos una reunión con una empresa para hablar sobre el futuro de las tarjetas de crédito y sobre cómo vincularlas a tener un impacto social positivo, pues fue Joy quien me ayudó a pensar en cuáles eran los elementos que tenían relevancia", sostiene, "ella me ayuda a analizar a las personas con las que me entrevisto, a sintetizar ideas, a hacer investigaciones o a analizar posibles escenarios futuros".