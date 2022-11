De Lillo explora los lenguajes del arte en una exposición colectiva

Estudio Pablo de Lillo (calle General Zuvillaga) inauguró ayer la exposición "You want it darker", que toma su título de una canción de Leonard Cohen y que reúne obras de David Martínez Suárez, E1000, Kela Coto, Mikha-ez, Pablo de Lillo y Teresa Patiño. Está concebida como una "jam session artística", en la que tienen cabida distintos lenguajes creativos.

David Martínez Suárez, nacido en La Hueria, en El Entrego, en 1984, estudió Bellas Artes en Bilbao, ha realizado proyectos becado por la Fundación BBVA y el Barjola de Gijón y ha expuesto en el Museo de Bellas Artes y en el Guggenheim de Bilbao, entre otros muchos sitios. E1000 es un grafitero e ilustrador madrileño, nacido en 1981 y que mantiene su identidad en secreto. Participó en el JustMad en 2018 y su obra puede contemplarse en las calles de ciudades como Madrid, Gante o Viena. Kela Coto, nacida en Gijón en 1975, estudió Periodismo en la Universidad Complutense y en sus fotografías compone sugerentes paisajes futuristas. Ha sido residente en Casa Velázquez y en Laboral Centro de Arte. Este año presentó su primera exposición individual en Madrid, en el Festival PhotoEspaña. Miguel González Díaz, Mikha-ez, también nació en Gijón, en 1991. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y sus singulares proyectos forman parte de colecciones como la Borja Thyssen o el Taller del Prado. Pablo de Lillo, nacido en 1976 en Avilés, es el galerista de esta exposición. Su obra se ha ido adentrando en la exploración de la tridimensionalidad y está presente en la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias. La bordadora Teresa Patiño, de Oviedo, nacida en 1987, estudió en el Instituto Marangoni de Londres, se estableció en París y regresó en 2015 a Oviedo, donde acabó creando su propia marca. La exposición está abierta al público de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.30 a 14.00.