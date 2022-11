"El medio rural es un pozo sin fondo de proyectos para trabajar la ciencia"

La educadora, científica y divulgadora burgalesa Bárbara De Aymerich Vadillo fue reconocida hace dos años con el premio "Global Teacher Award", creado para ensalzar a maestros de todo el mundo que destacan por su originalidad a la hora de impartir sus clases. De Aymerich estará hoy en el I.E.S. Alfonso II de Oviedo (19.15 horas) para hablar sobre sus experiencias de educación Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en el medio rural con su ponencia "Ciencia entre prados".

–¿Los prados son un buen lugar para sembrar ciencia?

–Casi no hace falta ni sembrarla porque la semilla está ya en la tierra. La ciencia nace en todas partes pero en el medio rural, en plena naturaleza, entre gente que tiene una capacidad de ver el mundo ancestral, que quiere salir adelante y tiene recursos prácticamente ilimitados para conocer y hacer ciencia, es una maravilla. Sobre todo, cuando te acoge tan bien. El medio rural, aparte de ser depositario de cultura, tradiciones y registro arqueológico, y de su paisaje y paisanaje, es un pozo sin fondo para encontrar proyectos para trabajar la ciencia. Tiene nutrientes, el sol de la gente y su torrente de ganas e ilusión. Y es que la pasión es imprescindible para educar en ciencia. Y divulgarla.

–¿Qué propone Espiciencia?

–Es una escuela integral de ciencia y tecnología que nace en Espinosa de los Monteros (Burgos), donde vivo. Y propone la alfabetización científica de la gente que está en el medio rural. Paliar las diferencias con quien vive en una ciudad y aprovechar las cantidades ingentes de recursos en el medio rural para sacar adelante proyectos en familia, de comunidad, de comarca. Buscamos internacionalizarla, divulgarla y abrirnos a la comunidad científica que haya en cualquier parte. Divertirnos, aprender, trabajar juntos.

–¿Cómo hay que enseñar para ser considerada la “mejor maestra del mundo"?

–Me sonrojo. ¡Habrá que preguntárselo a la mejor! No soy maestra, ya me gustaría. Sí doy clases a maestros. Y soy "la mejor" para mis niños de Espiciencia gracias a que pongo mucha pasión. Amo mi trabajo, la ciencia y la educación científica. Me gusta estar en continua formación y en contacto con gente que sabe muchisísimo más que yo. Y compartir mis experiencias con otros docentes.

–¿Hay alguna fórmula para que el alumnado se enamore de la ciencia?

–Amándola tú también. Y no puedes amar algo que no conoces e investigas. Aparece la curiosidad, la inquietud. La emoción. Es el camino.

–¿Es injusta la dicotomía ciencia/humanidades?

–No es que sea injusta, es que habría que erradicarla del todo. Me gusta pensar que estoy educando a personas completas, todo va de la mano porque somos cultura y todo debe ir avanzando conjuntamente. Todo está en todo. Sin separatismos. La educación es algo global.

–En asuntos de leyes y educación, ¿los experimentos mejor con gaseosa?

–La educación siempre debe estar basada en la evidencia científica para tomar determinadas decisiones. Debe ser algo valorado por gente que conoce lo que hace y está al pie del cañón.

–¿Es exportable Espiciencia a otros lugares como Asturias?

–Lo es para quien tenga ganas de aprender algo que en España no estamos habituados a ver. En Asia o Hispanoamérica es habitual: los clubes de ciencia. Mejoran la calidad de vida de la comunidad. No se necesitan grandes dineros. Solo algo de apoyo de instituciones pero, sobre todo, formación y ganas.

–¿La ciencia puede ayudar a mitigar la España vaciada?

–Por supuesto. Uno de nuestros objetivos es formar a niños y jóvenes no para que se lleven la ciencia y la tecnología fuera sino para que retornen al pueblo y emprendan aquí proyectos de vida. Aparecen nuevas empresas, nuevas formas de transporte y energía...

–¿Qué fomenta Espiciencia?

–El incremento del capital científico. Ayuda a crecer a los niños, les ayuda a trabajar en equipo, la comunicación, la creatividad...

–¿Qué aporta la metodología Steam en los niños?

–Intenta no bifurcar las ciencias sino crear una interdisciplinariedad entre ellas. Y que en los centros se trabaje así, en común, con nuevas formas de compartir trabajo entre áreas.

–¿El arte es una ciencia y la ciencia es un arte?

–El arte es ciencia. Desde los pigmentos de la pintura, la estabilidad de los edificios en arquitectura, la forma de las esculturas... Y la ciencia es arte porque es creativa.

–¿Hay muchas vocaciones científicas esperando ser descubiertas?

–La vocación no nace. No nacemos científicos. Me gusta enseñar ciencia pero no de manera mercantilista. A veces se vende Steam como la búsqueda incansable de las vocaciones y no, me gusta enseñar ciencia para que se conozca y sea útil a a a la sociedad. ¿Que luego hay un montón de personas que la estudian y se dedican a ello? Maravilloso, pero ese capital científico lo llevan en la mochila y hará de ellas unas mejores personas y ciudadanos.