El violonchelista Sheku Kanneh-Mason, la soprano Elsa Benoit y la orquesta Oviedo Filarmonía, dirigida por su titular, Lucas Macías, compartirán escenario en un nuevo concierto de la «Temporada del Reencuentro», hoy, a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe y con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. La sinfónica ovetense acometerá el estreno de una obra de la compositora Raquel Rodríguez (Oviedo, 1980), «Albidum, camino hacia las estrellas». Así comenzará el concierto, con la agrupación cumpliendo de entrada con su compromiso de visibilizar el trabajo de las mujeres compositoras incluyendo siempre alguna de sus obras en sus actuaciones.

Raquel Rodríguez nació y creció en un hogar en el que siempre sonaba música. Sin apenas haber recibido clases sacaba melodías de oído en un viejo teclado. "Me gustaba jugar con los sonidos. Inventar y disfrutar con ellos. En vez de jugar a las muñecas, que no me gustaban, jugaba a eso". A los siete años ingresó en el Conservatorio de Oviedo, estudió con Alfonso Ordieres, Gaine Pogovossa, Ana Novo, Purificación de la Riva, Francisco Jaime Pantín. Luego, en Madrid, siguió adelante con su formación en Composición, con Zulema de la Cruz y Antón García Abril, y más adelante con Leonardo Balada, en la Universidad Camegie-Mellon de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Ha ejercido la docencia en conservatorios de Avilés, Madrid y Castilla-La Mancha, donde se ha asentado y su música suena en los auditorios desde 1996

Ha recibido varios premios de composición, entre ellos el del I Concurso «Antón García Abril» para orquesta sinfónica. Sus obras han sido interpretadas por orquestas como la Sinfónica de Castilla y León, la del Principado, la de Córdoba, la Filarmónica de Turín y la Sinfónica Ibérica y se ha escuchado en el Teatro de la Zarzuela, el Palau de la Música de Valencia, el Auditorio Nacional y el teatro Campoamor, por citar algunos de sus auditorios.

Raquel Rodríguez recuerda que cuando empezó a estudiar en Madrid había cinco plazas en Composición, y se matricularon tres chicos y dos chicas. “Me han programado con compañeros y compañeras, en la Fundación Juan March, por ejemplo, siempre por igual. La oportunidad está ahí para todos. Lo que sí noto ahora es que se me incluye a menudo en conciertos de mujeres”, cuenta. “Jamás compongo pensando en que soy una mujer o que estoy haciendo algo para mujeres. Hasta me resulta extraño planteármelo así. Somos las que queremos, la puerta está abierta. Yo siempre he sentido apoyo de mis compañeros, no me ven como mujer ni como hombre. Hablo a título personal, no quiere decir que no haya compañeras que puedan haber tenido otra experiencia”, declara sobre su experiencia profesional.

El violonchelista Sheku Kanneh-Mason, por su parte, se hizo muy popular en 2018 al actuar en la boda del duque y la duquesa de Sussex en el castillo de Windsor. Antes, en 2016, había ganado el concurso de jóvenes músicos de la BBC. En cuanto a Elsa Benoit, debutó con el coro de la ópera de Rennes y Angers-Nantes. Entre 2016 y 2021 formó parte del conjunto de la Ópera Estatal de Baviera, hasta que decidió emprender carrera por cuenta propia.

La primera parte del programa del Concierto del Auditorio de esta tarde se completará con una obra de Franz Joseph Haydn, el «Concierto para violonchelo n.º 2 en re mayor, Hob. VIIb:2»; la segunda estará dedicada a Gustav Mahler y su «Sinfonía n. º 4».

La duración estimada del concierto es de 45 minutos en la primera parte, con una pausa de 15 minutos y una segunda mitad de una hora. Las entradas cuestan 16 y 18 euros.