El baile alegra la vida en La Corredoria

Pocos minutos pasaban de las cinco y media de la tarde, hora prevista para inaugurar ayer el programa "Sábados de baile" en El Cortijo, en La Corredoria, cuando entró, entre otras personas, Lourdes Bermejo, vecina de Oviedo, expectante ante la convocatoria de la que había oído hablar. "Yo sigo a Amador, llevo cinco años ya bailando en las clases que imparte en los centros sociales. A mí me encanta bailar, viniendo aquí se te quitan todas las penas, no te puedes quedar en casa. Yo soy feliz con el baile y yendo de monte con mi grupo de montaña", explica esta mujer que, en cuanto suena el primer tema, una bachata, sale a la pista.

Paula Fidalgo e Imelda Mesa Bobes fueron las profesoras que, hasta las ocho de la tarde, impartieron clases de baile de todo tipo a cuantos se acercaron a disfrutar de una tarde muy animada, bailando piezas que ya conocían y aprendiendo nuevos pasos de otras. Aunque la mayoría eran mujeres, también algunos varones se sumaron al aprendizaje, tal y como explicó con gracia Juan Luis Díaz que había acudido junto a su mujer y otra pareja amiga, a bailar "lo que hemos bailado siempre, pasodobles, tangos, todo eso. De repente nos encontramos con esto, así a lo suelto y bueno, pues no sé, habrá que aprenderlo y disfrutarlo ¿por qué no?, es divertido", dice sonriente.

Paula Fidalgo, que estudió la carrera superior de Ballet en Gijón y es además profesora de fitness, se mostraba ayer encantada con un público entregado, buena parte de ellos gente mayor que bien podría ser la envidia de muchos jóvenes por su espíritu, su alegría, su disfrute en la pista, su energía y su sentido del humor. También había en menor medida gente de mediana edad y algunos jóvenes que también acudieron a disfrutar de esta jornada. "No sólo venimos a bailar, también es una forma de relacionarnos, de conocer a nuestros vecinos, de estar con la gente", señalaba Carmen Moscoso, otra mujer que no paró un momento de bailar y de pasarlo bien. En el mismo sentido se manifestaba la más joven del grupo, Sara Cuesta. "Me parece una idea muy buena la de organizar estos bailes abiertos para todo el mundo. Yo vengo de otra zona de Oviedo".

Los sábados de baile en El Cortijo, para toda la población, es una iniciativa inédita en la red pública de Centros Sociales de Oviedo, para personas de todas las edades que disfruten con la música y se animen a practicar variados estilos de baile. Esta nueva actividad se suma a otras de expresión corporal que ya tienen lugar en diferentes centros sociales del municipio donde, además, se dan talleres específicos de diferentes bailes. Esta es una actividad gratuita con entrada libre hasta completar el aforo y que tendrá lugar cada sábado entre las 17.30 y las 20.00 horas. A los que les guste bailar, dentro de siete días tienen su lugar en El Cortijo.