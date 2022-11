La soledad no deseada es una plaga silenciosa que va en aumento. Las políticas sociales pueden ser una fórmula para atender a las personas que se sienten solas. Sobre ello versará la mesa redonda en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el jueves, a las 19.00 horas. Participará, entre otros, Matilde Fernández, exministra de Asuntos Sociales, licenciada en Filosofía y Letras, directora del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), creado por la ONCE, y presidenta de honor de la asociación contra la soledad no deseada.

El viernes, a las 19.30 horas, la escritora María Filgueira presentará "Cuando tenía 16 años y todo explotó", un relato de superación personal, sobre su lucha contra la anorexia nerviosa. La presentará el periodista Javier Morán.

Los ruegos y recomendaciones de distintos colectivos al próximo Plan de Salud Mental de Asturias es la temática del acto de hoy (19.30 horas), presentado por el psiquiatra Julio Bobes, con Pilar Saiz, psiquiatra y catedrática de la Universidad de Oviedo; Teresa Bobes, psicóloga clínica y miembro del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA); María Suárez, enfermera, especialista en Salud Mental, delegada en Asturias de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental; Tomás Corominas, presidente de la Asociación "Hierbabuena", y Daniel Pedro Rodríguez, presidente de la asociación AFESA Salud Mental.

El miércoles (19.30 horas), el protagonismo será para el concejo de Morcín, con un libro que recoge la presencia del municipio en la prensa, entre 1950 y 2000. Intervendrán Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín; Noelia Pereira, bibliotecaria municipal; Montse García, presidenta de la asociación "Amigos del Monsacro"; María Perera, concejala de Cultura, y Maximino García, alcalde de Morcín.