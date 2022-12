"La Regenta", una moza de 25 años en Oviedo

"No creció nada, pero sigue siendo muy guapa". Con una amplia sonrisa y consciente de haber superado todas las expectativas, Mauro Álvarez, veterano artista multidisciplinar carbayón de 77 años, seguidor de la obra de maestros como Francisco Toledo, Magín Berenguer o Paulino Vicente, posa para LA NUEVA ESPAÑA mirando con entusiasmo hacia la escultura de "La Regenta", justo 25 años después de su instalación en la confluencia de la calle de la Rúa y la plaza de la Catedral. "Parece que nació aquí", indica el autor, tratando de sacudirse todos los méritos. "En el momento que salió del taller dejó de ser mía para ser de todo Oviedo", añade sobre una obra convertida con el tiempo en uno de los "selfies" más recurrentes para los visitantes de la ciudad.

Álvarez, que todavía sigue activo y actualmente se encuentra pintando un retrato de su perro "Freud" en su taller de la calle Magdalena, recuerda el encargo de la estatua como una petición del entonces alcalde Gabino de Lorenzo. "No le conocía de nada, pero le gustaba cómo trabajaba y me lo propuso", rememora el consagrado artista, que poco después de culminar la estatua en honor al personaje clariniano de Ana Ozores entregaría al Ayuntamiento la escultura de "El Violinista" situada ante el Auditorio, en la plaza de La Gesta. Cinco años más tarde, "colocó" a "La torera" en el Campo San Francisco.

Mauro, como es popularmente conocido en el mundillo, no daba crédito cuando le dijeron que hacía ya un cuarto de siglo que "La Regenta" había llegado para quedarse junto a la explanada de Alfonso II "El Casto". "Si me dicen que fue ayer me lo creo", suspira hiperbólicamente tras acceder a posar con un par de turistas británicas junto a una estatua que estos días se encuentra rodeada por la vara de hierba y la capilla instaladas como parte del belén a tamaño real de la plaza.

El artista no lo tuvo difícil para diseñar la figura de barro que sirvió de base para la definitiva fundición en bronce de una estatua que el pasado martes cumplió sus bodas de plata. "Me inspiré en la vestimenta de la época de la novela y la verdad es que parece que me quedó muy bien", explica.

Desde entonces, "La Regenta" se ha convertido en un referente de Oviedo como destino turístico y literario. Junto a ella han posado figuras de la cultura universales como los cineastas Woody Allen o Pedro Almodóvar. También ha sido víctima del vandalismo, aunque el autor trata de quitarle importancia. "Recuerdo que una vez le pintaron los labios", apunta a modo de anécdota sobre lo mucho vivido por una escultura convertida, que es parte del legado de la novela clariniana, la más universal las inspiradas en Oviedo. "Lo importante es que la gente quedó contenta y La Regenta aquí sigue", sentencia sobre la estatua que, en su día, estrenó en un gran acto junto a la catedrática Josefina Martínez.