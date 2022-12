El Ayuntamiento acoge con satisfacción que el Principado haya previsto la compra de la nave de cañones de La Vega en el presupuesto

El Principado ha cumplido su parte del trato y el Ayuntamiento lo celebra con "satisfacción". El proyecto del presupuesto regional, como hizo Oviedo con sus cuentas para el año que viene, ha reservado una partida para hacer frente a la compra de la nave de cañones de La Vega y cumplir, así, con las aportaciones económicas que están previstas en el protocolo suscrito en verano con Defensa para que la fábrica de armas pase a manos de las administraciones local y regional.

El presupuesto regional no especifica el destino de la partida, pero según han confirmado fuentes del ejecutivo autonómico a este periódico, el dinero para La Vega se encuentra en la sección 31, un apartado de "gastos no tipificados" que concierne a diversas consejerías y órganos de gobierno de "gastos no tipificados". Se trata, en concreto, del programa 633A de imprevistos y funciones no clasificadas. Bajo ese epígrafe figuran gastos sin clasificar por 5,5 millones de euros y un fondo de contingencia de 2 millones. Esos capítulos, explican desde el Principado, incluyen la compra de la nave de cañones, operación que deberá acompañar a la firma del convenio que el Ayuntamiento y el ejecutivo regional confían en suscribir a principios del próximo año con Defensa.

Desde el Ayuntamiento, que ya reservó otra partida similar para completar la operación urbanística de La Vega en la que Defensa se quedará con los aprovechamientos urbanísticos y recibirá sendos pagos de las administraciones local y regional, se muestran satisfechos al ver cumplidos los compromisos y aseguran que el trabajo desarrollado desde el verano invita a pensar en que la firma del convenio podrá realizarse entre enero y febrero, como estaba previsto.