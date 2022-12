El Ayuntamiento, "satisfecho" al ver dinero para La Vega en el Presupuesto regional

El Principado ha cumplido su parte del trato y el Ayuntamiento lo celebra con "satisfacción". El proyecto del presupuesto regional, como hizo Oviedo con sus cuentas para el año que viene, ha reservado una partida para hacer frente a la compra de la nave de cañones de La Vega y cumplir, así, con las aportaciones económicas que están previstas en el protocolo suscrito en verano con el Ministerio de Defensa para que la fábrica de armas pase a manos de las administraciones local y regional.

El presupuesto autonómico no especifica el destino de la partida, pero según han confirmado fuentes del ejecutivo autonómico a este periódico el dinero para La Vega se encuentra en la sección 31, un apartado de "gastos no tipificados" que concierne a diversas consejerías y órganos de gobierno. Se trata, en concreto, del programa 633A de imprevistos y funciones no clasificadas. Bajo ese epígrafe figuran gastos sin clasificar por 5,5 millones de euros y un fondo de contingencia de 2 millones. Esos capítulos, explican desde el Principado, están previstos, entre otras cuestiones, para la compra de la nave de cañones, el edificio en sierra diseñado por el ingeniero Sánchez del Río y el más próximo a la iglesia de Santullano. La operación de la compra de ese inmueble, tal y como refleja el protocolo, deberá acompañar a la firma del convenio que el Ayuntamiento y el ejecutivo regional confían en suscribir a principios del próximo año con Defensa.

Desde el Ayuntamiento –que ya reservó otra partida similar para completar la operación urbanística de La Vega en la que Defensa se quedará con los aprovechamientos urbanísticos y recibirá sendos pagos de las administraciones local y regional– se muestran satisfechos al ver cumplidos los compromisos y aseguran que el trabajo desarrollado desde el verano invita a pensar en que la firma del convenio podrá realizarse entre enero y febrero, como estaba previsto.

Fuentes próximas al Principado confirman esta idea. El objetivo del ejecutivo regional es que la firma del convenio no se postergue más allá del mes de enero, alejándolo en todo lo posible del calendario electoral.

Todas las partes son conscientes de que el paso del protocolo al convenio exigirá algunos matices y algunas concesiones para mitigar las reservas que una parte de la ciudadanía viene mostrando con la operación.

En ese sentido, fuentes de la administración local y regional han confirmado que los técnicos de uno y otro lado están trabajando en un nuevo reparto de la edificación que el Ministerio espera obtener en los terrenos para no tener que concentrarla en un gran edificio en altura, tal y como estaba previsto inicialmente. Esa idea de "la torre de Asturias" ya fue puesta en tela de juicio públicamente esta misma semana por el Teniente de Alcalde de Oviedo, Nacho Cuesta, quien recalcó que esta pieza "no es esencial ni determinante en la operación" y que "nunca lo había sido".

Además, para aportar más garantías a un convenio urbanístico muy complejo que afecta a zonas de especial protección, como la propia iglesia de Santullano, el Camino de Santiago o algunos de los elementos de la fábrica, en especial a dos portadas románicas de la primitiva Santa María de La Vega y a los restos del claustro barroco, los técnicos estudian diversas cláusulas que ofrezcan garantías suficientes a la protección de todo el patrimonio que pudiera contener el recinto.

La pasarela entre estaciones y las mejoras en el parking del HUCA, también en las cuentas