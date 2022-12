"Soy una de esas personas que cree que la esperanza se mantiene hasta el final. Debemos abrazar los momentos buenos de la vida y aprender de lo malo". María Filgueira cumplirá 21 años dentro de un mes y en el verano de 2021, al volver de Estados Unidos, donde estudió Arte Dramático, decidió contar la corta pero intensa historia de una vida que se vio truncada a los 16 años, cuando le diagnosticaron una grave anorexia nerviosa destructiva, ansiedad y depresión.

"Era una niña y me sentía perdida y enferma, sin saber como salir del lío", indicó ante el numeroso público que acudió ayer el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para escuchar su relato. "Entonces sentía que todo se desmoronaba, no tenía fuerzas ni ganas de vivir. Ahora sí las tengo, esto es una carrera de fondo, aunque este año ha sido especialmente largo con recaídas, noticias inesperadas y problemas nuevos", explicó.

"Cuando tenía 16 años y todo explotó" es un relato de superación personal pero no es un libro de autoayuda, como aclaró su autora. "No es un cuento ni una novela, pero es muy especial porque cuenta una parte muy importante de mi vida, y los últimos años que han sido una montaña rusa de emociones. Espero que pueda servir a alguien a sentirse comprendido. Lo escribí de manera terapéutica", añadió. "Espero que este libro ayude a derribar los tabúes de la salud mental que tanto daño están haciendo", recalcó. La psiquiatra Alicia Díaz de la Peña alabó la fuerza de María Filgueira para luchar y recuperarse. "Existe la felicidad, aunque a veces parezca estar escondida y ella lo sabe", indicó la psiquiatra. "Este libro duele, recoges momentos en los que ha sufrido mucho, pero no se escribió para regodearse en el sufrimiento, sino para mirar atrás, coger fuerza y seguir avanzando", añadió.

Arnaud Plá, profesor de Literatura del Colegio San Ignacio, destacó el amor de la joven por los libros y su afición a la escritura desde que era pequeña. "Me gustaría brindar confianza a todas las personas que están pasando cosas como las que yo pasé; agradezco a mis padres y a mi hermano su apoyo y su lucha por mí, incluso cuando yo hubiera preferido dormirme", aseguró emocionada la joven escritora, actualmente estudiante de Filología en la Universidad de Oviedo.