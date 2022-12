Minas celebra Santa Bárbara con temor a hacerlo por última vez y dispuesta a impedirlo

La Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo celebró ayer Santa Bárbara sin explosiones y con más pesar que pelea, por más que el director del centro, Francisco Javier Iglesias Rodríguez, se mostró "optimista" ante la posibilidad de un cambio de planes de la Universidad y el mantenimiento de la sede en Oviedo.

En su intervención en público fue, no obstante, más cauto y admitió que intentará, al menos, "que el modelo pueda continuar" una vez trasladado a Mieres. Iglesias explicó que pese a "tener que cumplir con el mandato rectoral de la extinción de la Escuela" apoyará "fielmente" y desde "el corazón" a los que se opongan al traslado, "un sinsentido que no está basado en un estudio riguroso y sin haber adjuntado una memoria económica". La tristeza por lo que podría ser la última celebración de Santa Bárbara en el edificio de la calle Independencia se notó mucho en la intervención del secretario del centro, Rodrigo Álvarez García, que tras enumerar las actividades, logros y cifras del último curso (número de alumnos que finalizaron estudios, erasmus, congresos, participación en cursos, etcétera) quiso hacer mención a los diez directores y 2.400 ingenieros "en previsión de que esta sea la última intervención de un secretario de la Escuela en el día de Santa Bárbara después de 65 años".

La otra parte de la ceremonia, la que no tenía que ver con el traslado, era la concesión de los premios a los nuevos graduados y a los que han finalizado el máster: Héctor Alvarez González. José María Lobo, Rafael Antonio Marcos, José Pañeda Fonseca, Eficiencia Carmen Crabiffosse Tartiere, Iván Jares Salguero y Xosé Nel Navarro Suárez. Los egresados también fueron combativos con los planes de la Universidad. José Pañeda, mejor expediente en el máster, dejó caer un mensaje irónico cuando se refirió a su tristeza por no poder estar con todas sus compañeros, ya que buena parte de ellos están ya trabajando y ayer no pudieron asistir al acto. "Menos mal que los estudios están obsoletos", concluyó, "porque si no estaríamos ya con nuestras propias empresas colonizando otro planeta".

Los estudiantes, más allá de esta referencia, aludieron a sus familias y sus amigos, a la camaradería y los valores aprendidos en la Escuela, como aseguró Laura Suárez Cabal, mejor expediente del grado.

El segundo teniente de Alcalde de Oviedo, Mario Arias, elevó un poco la tensión cuando apeló al mandato del Pleno del Ayuntamiento, que rechazó por unanimidad el traslado a Mieres, y resumió ese proyecto como "un ataque contra Oviedo propiciado por el Gobierno regional, que es quien lo financia". Arias aseguró que seguirá luchando contra el traslado, y lo hizo en el mismo día en que la portavoz de Vox en Oviedo, Cristina Coto, anunciaba que exigiría en el Pleno de diciembre a Canteli que emprenda acciones judiciales para frenar la salida de los estudios de Oviedo como había prometido.

Antes de todas esas intervenciones, Jesús (Chus) Alberto González, director de fábrica de Fertiberia, ofreció una breve pero eficaz y amena conferencia sobre el hidrógeno, sus posibilidades como fuente de energía limpia, autóctona e inagotable. Planteó los retos que tiene la nueva energía, como el del almacenamiento, apuntó hacia el amoniaco como una de las soluciones al traslado del gas y animó a los recién egresados a lanzarse a un trabajo que, señaló, ahora está en un momento de "enorme ilusión", "liderar el cambio del modelo energético, y aquí se forma a líderes no a ingenieros", celebró.

Juan José Fernández Díaz, decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, animó a los nuevos profesionales a ejercer la profesión con "sensibilidad ante el medio ambiente", y a "trabajar bien" y también apuntó que la relación que deben tener con otros estudios (Físicas, Químicas) invita a pensar que el centro debería seguir en Oviedo. José Antonio Fernández Espina, director del área de alta inspección de Educación y Juan Carlos Aguilera, director de Industria, animaron a los estudiantes y a sus familias, y Antonio Manuel Fueyo, vicerrector de Investigación, lamentó que los discursos hubieran "equivocado" el protagonismo, que dirigió a los egresados y sus familias. Ayer era un día para que debían recordar siempre, les dijo. "Y nada más, porque no merece la pena", concluyó visiblemente molesto.