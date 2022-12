Dos clásicos en busca de su momento

Las dos mayores inversiones, con nombre y apellidos, incluidas por la Consejería de Educación en el proyecto de Presupuestos Regionales para el próximo año tienen como destino dos grandes necesidades pendientes desde hace años en la ciudad. Son el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de La Florida, que está en ejecución, y al que se destinan 5.554.748 euros, y el nuevo de La Corredoria, cuyas obras están en licitación y que recibirá 5.260.000 euros.

En total, cerca de 13 millones de euros han sido consignados para equipamientos educativos ovetenses. Así lo refleja el papel, aunque las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los cuatro centros de La Corredoria –el IES y de los colegios públicos Poeta Ángel González, Carmen Ruiz-Tilve y Corredoria– dejaron claro, en plena licitación de la actuación, que ya no se fían: "Queremos hechos, no promesas", afirman para exigir celeridad a la hora de iniciar la construcción del equipamiento educativo, que al igual que el IES de La Florida lleva más de un lustro con partidas en las cuentas regionales aunque gran parte de esas cuantías no se llegó a invertir en su objetivo inicial.

El centro de La Florida está en marcha; el de La Corredoria, pendiente de adjudicar las obras en el cuarto proceso de contratación que se inicia. En los dos barrios en expansión se han acumulado retrasos para poder contar con dos equipamientos educativos que den respuesta al incremento de la población.

En uno de los casos, La Florida, será el primer IES, y hasta que sea una realidad los jóvenes tendrán que seguir desplazándose caminando o en autobús a La Ería o a Ciudad Naranco para acudir a clase. En La Corredoria existen otras instalaciones, pero se quedaron pequeñas ante el aumento de población. Surgió con el objetivo de acoger a 600 estudiantes pero está prácticamente al doble de su capacidad.

De hecho, muchos de los alumnos dan clase en unos barracones prefabricados que fueron instalados en el patio del centro. La obra ha sido licitada por cuarta vez, con doce empresas optando a construir el nuevo IES de La Corredoria. El último plazo fijado por el Principado para iniciar la actuación es el primer trimestre del próximo año, lo que permitiría que el centro funcione en el curso escolar que arrancará en septiembre de 2025.

Para ello disponen de 5.260.000 euros en el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno regional, que tiene los apoyos asegurados. Su presupuesto asciende a 18,8 millones para habilitar 24 unidades: 16 aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 8 de Bachillerato, junto con una pista deportiva.

En La Florida las primeras reclamaciones se produjeron ya en 2007. Desde entonces surgieron problemas que han demorado la construcción del primer instituto del barrio. Las obras preparatorias se iniciaron en mayo aunque en esta ocasión también se presentaron nuevo obstáculos.

La unión temporal de empresas (UTE) que había resultado adjudicataria los llegó a paralizar porque reclamaba más dinero para levantar el edificio alegando que los costes habían aumentado. Al final, la Consejería de Educación instó a la firma a ejecutar los trabajos, cuyo coste se sitúa en 7,4 millones. Para el próximo curso, el Principado destinará al IES del barrio de La Florida 5.554.748 euros, la mayor aportación para una infraestructura educativa.

En Ventanielles, los padres de los alumnos del IES Pérez de Ayala también reclaman más espacio. Educación ha consignado en el borrado de las cuentas autonómicas 50.000 euros, cuantía que estiman será suficiente para abordar una redistribución de los espacios del interior. Para el IES Alfonso II la partida reservada asciende a 965.400 euros. Con esta inversión se acometerán mejoras en la instalación eléctricas del edificio y actuaciones en materia de eficiencia energética.

El colegio Gesta dispondrá de 178.184 euros de inversión regional. En el centro, el salón de actos está clausurado desde diciembre de 2016 por una plaga de termitas. Tiene también un deficiente sistema de ventilación y una cubierta en mal estado. Para solucionar estos problemas, con una remodelación total del espacio, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Oviedo han iniciado un trabajo conjunto. Aún no se ha precisado el coste total del proyecto, que contará también con aportación municipal.

El colegio de Educación Especial de Montecerrao, que sustituirá al centro de Latores, aparece con 196.267 euros, destinados, según refleja la Consejería, a "completar la redacción del proyecto". El concurso convocado para adjudicar la elaboración del documento está en marcha y se han presentado siete empresas.

Otras dos infraestructuras, estas destinadas a enseñanzas artísticas, serán sometidas a mejoras el próximo año. En la sede de la Escuela de Arte de Oviedo se acometerán actuaciones de mejora de la eficiencia energética, con 358.663 euros de coste, y en el Conservatorio se reparará la fachada, con 188.576 euros.