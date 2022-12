La portavoz de Somos, Ana Taboada, ha manifestado su rechazo al dinero que el Principado reserva para poner su parte en el protocolo de La Vega a cambio de la adquisición de la nave de cañones. "Intentaremos que no se ejecuten las partidas", recalcó. Taboada aplaudió partidas como la de la reparación del centro deportivo de El Cristo, la carretera de Trubia, las demoliciones del viejo HUCA y las de los institutos de La Florida y La Corredoria. No obstante, denunció la desaparición del dinero para el acceso por Luis Oliver y ha explica que su grupo "cuestiona totalmente las partidas para La Vega en los términos en los que se plantean, e intentaremos, junto con Podemos Asturias que no se ejecuten tal y como están planteados".