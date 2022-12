Ivonne Reyes, en su debut como diseñadora: "No soy una ‘fashion victim’ pero me gusta la moda"

La actriz y presentadora venezolana Ivonne Reyes debuta como diseñadora y presenta su primera colección de moda sobre la pasarela esta tarde, en Oviedo. Ella es el 50 por ciento de "IR by VA", la firma en al que colabora con su compatriota Virginia Abzueta, con años de experiencia en la alta costura y con taller y tienda en Gijón. Ivonne Reyes viajó ayer a Oviedo y por la tarde supervisó con su socia los ensayos del desfile en el Campoamor. "No soy una ‘fashion victim’ pero me gusta la moda: estudié corte y confección con mi madre", comentó distendidamente a la salida del teatro.

La de hoy, a partir de las 20:00 horas, es la quinta edición de Pasarela Campoamor –aún quedan algunas localidades libres y las entradas se pueden adquirir en la web municipal y en la taquilla del teatro– y en ella se mostrarán las colecciones de Angel Schlesser –firmada por el ovetense Alfonso Pérez–, Fely Campo, Dolores Cortés y "IR by VA". Ivonne Reyes y Virginia Abzueta se plantearon la posibilidad de crear una firma de moda conjuntamente hace tres años. Es ahora cuando esa idea se ha materializado en una colección cápsula pensada, como las dos explican a la par, para todas las mujeres y con la intención de que se sientan cómodas. Abzueta avanza que son prendas con "muchas asimetrías, aunque con siluetas muy limpias" y Reyes se detiene en cuestiones prácticas, como la calidad de los tejidos: "Ideales para viajar, no necesitan plancha y no abultan en la maleta". La colección de "IR by VA" contiene "prendas que se pueden convertir y transformar" y que lo mismo pueden lucirse en el trabajo que en una celebración, según sus creadoras. Basta con acompañarlas con uno u otro complemento para conseguir uno u otro efecto. Además, con la larga experiencia de Virginia Abzueta en la costura y la de Ivonne Reyes en la televisión, han mejorado técnicamente las prendas con algunos de los trucos que se usan ante las cámaras y así conseguir que sienten como un guante y favorezcan. Aunque muy ilusionada con su nueva faceta como diseñadora, en la que por ahora aún se considera una "aprendiz", Ivonne Reyes mantiene otras actividades. Cuenta que sigue presentando y participando en eventos y que ofrece charlas motivacionales, en las que, según detalla, enseña a "comunicarse a través de la seducción". Añade que tiene también entre manos un proyecto, unos talleres, que se presentan bajo el título "La ruta del éxito". Presencia institucional La Pasarela Campoamor, en la que participará una treintena de modelos, discurrirá con música en directo y, entre colección y colección, se intercalarán las actuaciones de la soprano valenciana Carmen Romeu y del bailarín y coreógrafo Antonio Perea, una intervención participativa de "art painting" con el ovetense Frodo Álvarez y su equipo "Children of Darklight" y entrevistas con los diseñadores. En el vestíbulo del Campoamor se exhibirán varias creaciones de Constantino Menéndez y su firma "Made by Kös". Además, desfilarán modelos con diseños de varios alumnos formados en ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología de Asturias. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha confirmado su asistencia.