"La Vega puede dar cabida a industrias emergentes de Asturias, como la de defensa"

David González es el secretario del nuevo hub de la industria de defensa asturiana, una asociación patronal que busca sacarle el jugo al previsible aumento del presupuesto militar que habrá en los próximos años a nivel nacional y, por extensión, europeo. Esta asociación, que lideran dos multinacionales asentadas en Trubia –Santa Bárbara y Expal– celebró hace unas semanas una feria en Oviedo para exponer todo su potencial ante los altos cargos del ministerio de Defensa y el Ejército. Todo un hito. En las siguientes líneas, González reflexiona sobre los próximos pasos de la agrupación.

–¿Qué balance hace de la primera feria de Defensa que se celebró hace unas semanas en La Vega?

–El balance es excelente. Hubo 35 empresas asturianas que expusieron sus capacidades tecnológicas a la industria de la Defensa; más de 280 asistentes de diferentes comunidades autónomas; y representación de los tres ejércitos, tierra, aire y armada. El impacto generado es muy alto y se ha demostrado la fortaleza de esta industria en la región y su potencial de crecimiento a corto y medio plazo.

–¿Las empresas salieron contentas? ¿Ayudará a generar negocio?

–Las empresas asturianas valoran muy positivamente la posibilidad de poder exponer sus desarrollos, no solamente a representantes de las Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa, sino a otras empresas a nivel regional y nacional. Además, se han establecidos primeros contactos entre empresas que hasta ahora eran desconocidas entre sí y que tienen un alto potencial de colaboración y complementariedad de tecnologías y conocimiento. Esto ya se está traduciendo en programación de reuniones "ad-hoc", post-feria, para afianzar dichas alianzas.

–Y en el otro lado, el del Ejército y Defensa, ¿les transmitieron alguna sensación?

–Fue una sorpresa muy grata para ellos. Aunque se les había informado sobre el elevado potencial de la industria asturiana para defensa, no se podían imaginar lo real que era hasta que asistieron a la jornada tecnológica. Valoraron muy positivamente el que hayamos mostrado productos y desarrollos concretos y que, además, lo hayamos hecho de una manera totalmente práctica. Además, valoraron la colaboración creada a través del Hub y el robusto razonamiento que hay detrás de esta iniciativa. Destacaron también el entorno en el que se ha realizado la jornada, el taller de cañones de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo. Por otro lado, hemos podido confirmar que las temáticas y aplicaciones que están realizando nuestras empresas están totalmente alineadas con necesidades concretas de nuestros ejércitos lo que es realmente importante desde un punto de vista de valorizar en el mercado los desarrollos que se están realizando.

–¿Y ahora que objetivos se plantean?

–El objetivo a corto plazo es seguir estabilizando el Hub desde el punto de vista relacional y económico. Esta iniciativa ha nacido con un objetivo de generar impacto y negocio a nivel nacional e internacional y por eso se han programado acciones para reforzar la presencia fuera de nuestra región.

–¿Y a nivel europeo?

–Estamos participando en propuestas consorciadas a nivel europeo que se focalizan en el desarrollo de esquemas innovadores de formación profesional para atraer talento a la industria de la defensa. Una industria que, por cierto, es intensiva en personal de alta cualificación. El Hub también tendrá reuniones con representantes de la Agencia Europea de Defensa para comentar potenciales colaboraciones. Desde un punto de vista técnico, las empresas ya están formando consorcios de colaboración para realizar determinados proyectos estratégicos durante el 2022 y que están siendo ya comentados con las Fuerzas Armadas para estimar su aplicabilidad.

–¿Cómo cuáles?

–Son altamente confidenciales pero están orientados a nuevos modelos para actividades de comando y control, implantación de 5G para determinadas aplicaciones o el desarrollo de nuevos productos con sensores integrados para monitorización de la actividad de dichos productos en tiempo real como para la protección del combatiente.

–Hace unos días firmaron un convenio de colaboración con el Tedae (la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio) ¿qué beneficios traerá para las industrias asturianas?

–Tedae es la asociación de la industria de la defensa de mayor prestigio a nivel nacional. La forman cerca de un centenar de empresas de la importancia de Indra, Airbus, General Dynamics, Gmv, Itp, Hispasat, Thales... Es un hito para nosotros haber firmado con el referente en temas de innovación para sector aeroespacial y defensa. Además, hasta donde llega nuestro conocimiento, somos el primer clúster de la defensa de España que firma un acuerdo de estas características con Tedae. El objetivo es que haya una coordinación efectiva de las actividades que se realicen en Asturias con la estrategia a nivel país. Esto se traduce en que Tedae promocionará y contribuirá al crecimiento del Hub de Asturias, y de las empresas que lo formen, a través de proyectos colaborativos.

–¿Cómo ve la idea lanzada durante la feria de hacer una ciudad de la innovación en La Vega y llevar allí la sede del Hub?

–El Hub "González-Hontoria" no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo de coordinación y empuje a la industria asturiana. Por ello, no vemos crítico dónde se ubique en Asturias. Eso sí, creemos que el recinto de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo, La Vega, es un lugar único que encajaría perfectamente con los objetivos de la asociación. Pensamos firmemente que puede y debe ser un motor económico y de innovación y que, por su dimensión y recursos disponibles, podría dar cabida a sectores emergentes de la industria del Principado, como es el de defensa. Nosotros estaremos encantados de comentar con la administración, industria y resto de agentes, cómo poder involucrarnos en lo que debe ser un proyecto motivante para todos los asturianos y ovetenses y para el que no se puede perder más tiempo en poner en marcha.

–¿Cómo puede repercutir el aumento del gasto en defensa sobre la actividad de este sector en Asturias?

–Asturias ya es una comunidad con una importante facturación al ministerio de Defensa. Por eso, un aumento del presupuesto de dicho ministerio siempre tendrá un importante impacto en nuestra industria. Y si hay impacto positivo en nuestra industria, lo habrá también en la sociedad asturiana. Hay que tener en cuenta que la industria de la defensa, es, ante todo, eso, una industria. Así que es capaz de generar un entorno innovador en sus áreas de influencia que implica a toda la cadena de valor. Desde la investigación, desarrollo e innovación hasta la fabricación y puesta en mercado de productos y procesos basados en alta tecnología. Es una sector que requiere una elevada especialización y, por ello, es capaz de generar de empleos de alta cualificación.