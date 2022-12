Los granjeros del videojuego ovetense que lograron más de un millón de descargas

"Army of ruin" es un videojuego de un nuevo género que nació hace cosa de un año en el que el jugador controla a un personaje que va armado, pero la pistola –o lo que lleve– funciona sola. Solo tiene que orientarse hacia el enemigo para comenzar con la descarga de artillería. La gracia está en saber orientar al personaje hacia la marabunta de enemigos para ir ganando puntos que luego pueden canjearse por nuevas armas o nuevos escenarios. Antes de lanzarse a por ese género, el estudio ovetense Milkstone vio que allí había demanda, que era un tipo juego que había dado con el gusto de los consumidores. Funcionó. Se trata de una estrategia que, como explica uno de los fundadores de esta compañía ovetense, Alejandro González, suelen usar con frecuencia: meter la cabeza en un género que lo esté petando. "Este era un género que, aunque salió hace poco, vimos que tenía gran potencial y nuestro juego está funcionando bien, no va a ser un exitazo, pero nos ha llevado menos tiempo de desarrollo", aclara.

El sector nacional del videojuego coincide que este estudio ovetense es una de las grandes joyas nacionales de un mercado que, aunque joven, está madurando con cierta rapidez y que tiene un enorme potencial gracias a la gigantesca clientela que tiene. Milkstone, con oficina en el barrio de Ciudad Naranco, comenzó su actividad en 2011 –en plena crisis– gracias a que Microsoft lanzó una iniciativa para permitir que los pequeños desarrolladores pudieran hacer sus juegos y colgarlos en una plataforma de pago similar a la "play store" de los móviles. Lo que buscaba la multinacional era democratizar la creación de videojuegos. Y lo consiguieron. "En aquel momento estábamos trabajando para otras empresas e hicimos un par de juegos por probar, por ver cómo salían", asegura González. La prueba salió bastante bien. Así que "a base de ir sacando juegos e ir acumulando ventas vimos que lo de montar un estudio podía tener sentido y nos lanzamos".

La estrategia inicial era la de hacer juegos pequeñitos con los que competir en un mercado global y en el que la competencia es feroz. Viendo que la empresa funcionaba, un par de años después dieron el salto al desarrollo de juegos para ordenador a través de la plataforma "steam". "Eran ya más grandes y necesitaban de más desarrollo y, lógicamente, hacía falta un equipo más grande", señala. Ahora son seis en plantilla, aunque la mayoría de ellos teletrabaja. Fue por aquella época (en 2018) cuando publicaron uno de sus juegos de mayor éxito, el "Farm Together", que ha superado el millón de descargas. Todo un hito. En realidad, era la tercera parte de otro que había funcionado ya bien en las consolas. Aunque no tanto. "Triunfó porque en ese momento no había competencia, y aunque no era nada revolucionario sí que era muy llamativo", explica González. En sí, el juego consistía en gestionar una granja. La cosa fue tan bien que sacaron hasta 16 packs de contenido extra porque los usuarios se lo pedían. "Había pasado un año y medio desde que hicimos el lanzamiento, pero los usuarios seguían reclamándonos contenido nuevo de pago", asegura González.

De aquella se lanzaron también a por todo el espectro de consolas que, por aquel entonces, eran de nueva generación: la XBox; la Play Station 4; la Wii o la Nintendo Switch. Y la demanda de algunos de sus juegos más conocidos como "White Noise" o "Ziggurat" creció con bastante fuerza. Todo con juegos para descargar, casi nada en formato físico, en caja. En el mercado tienen ya una treintena de juegos y suelen moverse hacia donde va el mercado. Si un tipo de género funciona, allá que van ellos. Eso sí, hicieron sus pinitos con los móviles, pero aquello no funcionó. No era su lugar, así que volvieron a centrarse en los ordenadores y en las consolas.

Con la pandemia, la demanda de videojuegos explotó. "Hubo todo un ‘boom’, esto los puzles y los juegos de mesa crecieron mucho. Muchísimo", asegura González. Pero todo lo que sube acaba bajando. Con el fin de las medidas para hacer frente al coronavirus, el mercado se desinfló. Bastante. "Los juegos son un mercado bastante estacional, en agosto y septiembre suele haber un bajón de las ventas, pero este año la caída ha sido más grande de lo habitual", reflexiona. "El sector está complicado, era más fácil hace unos años. Ahora hay muchísima competencia y destacar cuesta un montón. Aunque en consolas sigue siendo algo más fácil", dijo.

A lo que han renunciado es a hacer acciones de marketing. "Con eso ya nos rendimos, dejamos que las tiendas hagan lo suyo y nos ha ido bien. Y llegar a ‘youtubers’ o ‘influencers’ (que es lo que se lleva en su sector) para nosotros resulta inaccesible o es tan caro que no nos merece la pena. No perdemos el tiempo en esas cosas y preferimos invertir en hacer un producto mejor", asegura.