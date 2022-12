Oviedo anima a consumir en la hostelería por Navidad para "impulsar la economía"

Celebrar la Navidad en los bares, restaurantes, sidrerías y cafeterías de Oviedo puede resultar determinante para "impulsar la economía local en la recta final de año". Esa es la premisa con la que la concejalía de Turismo ha decidido lanzar una campaña especial de apoyo en la que, además de incitar a los ciudadanos a disfrutar con los atractivos gastronómicos de los negocios locales se hace un llamamiento a los clientes para evitar la creciente tendencia a los "plantones" en las reservas sin avisar previamente. "Buscamos fortalecer el tejido productivo local", indica el edil Alfredo García Quintana, quien considera que la restauración es vital para "consolidar la ciudad como destino". Además, advierte de la importancia de la campaña navideña para la supervivencia de unos negocios duramente golpeados por la inflación. Los colectivos hosteleros de la ciudad recibieron ayer la medida con gran satisfacción. "Este tipo de respaldos se agradecen", coincidieron.

Esta iniciativa de apoyo municipal se centrará en difundir mensajes por las redes sociales y con cartelería en los propios establecimientos, en los que se hará un llamamiento explícito a la organización de comidas y cenas con los seres queridos en los negocios. "Celebra la Navidad con tus amigos y familiares en la hostelería ovetense", reza el eslogan principal de una apuesta que se exhibirá en distintos soportes virtuales y físicos con una súplica adicional: "¡Por favor, si no puedes acudir, cancela tu reserva con antelación",

García Quintana sostiene que el sector hostelero ha sumado a las pérdidas arrastradas por la pandemia una serie de problemas económicos que amenazan su supervivencia. El alza de precios, especialmente el de la energía, está ahogando a muchos establecimientos que, según indica el edil, se aferran a las fechas navideñas para paliar mediante una alta facturación esta seria amenaza. "Los efectos ya se aprecian y son muchos los hosteleros que advierten una notable caída del consumo", señala el edil.

Es por esta razón que, además de reclamar a los vecinos que tengan en cuenta la importancia de consumir en la hostelería, sean responsables y avisen en caso de cancelación de las reservas, con suficiente tiempo como para poder buscar otros clientes que cubran sus imprevistas bajas. "Es un grave problema para muchos propietarios, que se traduce en mesas vacías y en muchas pérdidas de productos y, por tanto, dinero", indica el representante del gobierno local del popular Alfredo Canteli.

La contestación de los negocios a este gesto municipal no ha podido ser más satisfactoria. "El Ayuntamiento nos hace un favor cuando anima a consumir y además pide a los clientes que no nos planten", declara David González Codón, presidente de la junta hostelera local de Otea, quien, no obstante, reconoce que, por suerte, de momento son contados los clientes incumplidores. "Es un problema que se está notando especialmente en zonas turísticas de Madrid o Baleares, pero aquí de momento la gente es generalmente muy respetuosa con las reservas", añade.

En la Ruta del Oviedo Antiguo creen, sin embargo, sí que resulta muy importante ponerse en el lugar del hostelero en estos tiempos tan difíciles. "Es más habitual de lo que parece que puedan quedar mesas vacías por reservas fallidas", explica su presidente, Casto Luis Fano, que aprecia "menor respeto y seriedad" de los consumidores con la restauración que con otros sectores económicos.

En la Ruta de los Vinos también acogen con alegría una campaña que podría reforzar las buenas sensaciones del puente festivo. "La gente empieza a animarse. Por primera vez después de la pandemia empezamos a tener comidas de 40 personas, hay consumo, pero lo que nos mata son los precios del gas y de la luz", puntualiza el presidente del colectivo hostelero de la zona, Joaquín Trigueros.

Por su parte, las sidrerías de la calle Gascona ven en la campaña del Consistorio una muestra más del compromiso y la sensibilidad del concejal Alfredo García Quintana hacia el sector. "El apoyo municipal es de agradecer, se está reforzando nuestra imagen de atractivo turístico", comenta Pedro Caramés, cabeza visible del Bulevar de la Sidra, quien cruza los dedos para que la campaña ayude a paliar los efectos de los caprichos del calendario. "Al caer Navidad y Año Nuevo de fin de semana perdemos dos fines de semanas de cenas", explica.