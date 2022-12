El concejal de Economía pide buscar una "fórmula legal" para comprar el Calatrava

El concejal de Economía en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, pidió ayer que se busque una fórmula que se "ajuste a derecho" para hacerse con el centro comercial del Calatrava porque puso en duda que la alternativa que está manejando ahora el equipo de gobierno tenga viabilidad legal. El Ayuntamiento está negociando con el fondo de inversión suizo propietario del centro comercial para hacerse con dos de sus tres plantas a cambio de asumir 1,7 millones de euros correspondientes a la deuda contraída por el impago del IBI por sus anteriores propietarios. Cuesta advirtió de que hay que tener cuidado con la fórmula que se elige porque "los impuestos en este país no se perdonan". "No lo digo yo, lo dice la ley", afirmó. Casi a la vez, el alcalde ovetense, Alfredo Canteli, en un acto en Trubia, valoraba muy positivamente la operación que el Consistorio está a un paso de cerrar para adquirir el Calatrava.

Cuesta no lo tiene tan claro e hizo un llamamiento para que el Consistorio sea escrupuloso. "Esto no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de viabilidad legal", dijo durante una presentación de las campañas para animar el comercio local durante estas Navidades. Sobre las posibles fórmulas dijo que "habrá que ver las que se ajusten a derecho". Una de las salidas para la operación es la de la dación en pago, una figura que Cuesta considera que es inviable porque no se ajusta a la legalidad. "La dación en pago está explícitamente prohibida por la ley salvo que sean bienes adscritos al patrimonio histórico y cultural, cosa que, por lo que creo, el Calatrava no es", señaló.

De hecho, apunta que existen "informes de funcionarios que dicen en qué términos se puede hacer una dación en pago". En su opinión, el Calatrava no se ajustaría al perfil. "Habrá que ver cómo se articula (la operación) y ver qué dicen los técnicos municipales, que están muy cualificados, sobre una operación de esta enjundia". El debate lleva tiempo candente. La oposición ya reprochó en el último Pleno municipal al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, la legalidad de una dación en pago. El primer teniente de alcalde aseguró, por su parte, que contaba con un informe externo encargado a un catedrático de Derecho Tributario que "ofrecía un sustento jurídico sólido" al Ayuntamiento. En su intervención, Javier Cuesta aseguró que no tiene datos firmes sobre el Calatrava. "La única información que tengo es sobre declaraciones de intenciones, no he visto aún ningún papel. Mi responsabilidad como concejal de Economía es que todo el mundo pague los tributos que devenga con esta Administración".

A unos kilómetros de distancia, en un acto en Trubia y casi al mismo tiempo, Canteli valoraba positivamente las negociaciones que el Consistorio está llevando a cabo para hacerse con dos plantas del antiguo centro comercial a cambio de los 1,8 millones de deuda por impago del IBI de los últimos años, asumidos por el fondo suizo Varia al aceptar la dación en pago del equipamiento por el dinero que le debían los anteriores dueños. "Son unos 20.000 metros que si logramos hacernos con ellos de manera razonable nos vienen bien", valoró, confiado en que las partes alcancen pronto un acuerdo para que el fondo se quede con la planta restante de la galería para oficinas, comercios y servicios. "Pronto arreglaremos lo que tengamos que arreglar", indicó al ser cuestionado por el deterioro del complejo.