"Estamos cansadas de que nos califiquen de grupo de chicas"

Ironía, descaro y mucha comedia. Así suenan las letras de "Shego", una banda madrileña compuesta por Raquel Cerro, Aroa Elbira, Charlotte Augusteijn y Maite Gallardo, cuatro jóvenes que se lanzaron a la aventura musical en plena pandemia y que, solo dos años después, pueden presumir de haber colaborado con la mismísima Zahara. Punk, pop con elementos electrónicos y toques intimistas dan lugar a una combinación que aterriza en Oviedo este viernes 16 en la sala Tribeca Live.

–El proyecto nace en la pandemia, ¿por qué deciden lanzarse a componer y hacer su música?–

Maite Gallardo (M. G.): Empezamos Raquel y yo con la idea, pero como grupo, arrancamos en 2020. Yo tenía la inquietud de hacer música desde hacía algún tiempo y yo sola no me acababa de ver. Me apetecía compartirlo con más gente. Puse un anuncio por Instagram, sin saber que Raquel, que ya era amiga mía, iba a querer unirse. Ahí surgió la idea y sabíamos que había que lanzar el proyecto sí o sí.

–Ya habían estado en Oviedo en el festival Vesu. Esta vez, actúan en la sala Tribeca Live. ¿Qué destacarían del público asturiano?

–Charlotte Augusteijn (C. A.): En el Vesu fue muy divertido. Llovía a mares, pero la gente estaba superanimada y nos dio un recibimiento muy cálido. Esta vez, traemos un repertorio renovado, ya que a principios de 2023 sacamos nuestro primer disco, por eso estamos metiendo canciones nuevas. Mantenemos la misma energía, aunque con un formato más nocturno.

–Sacan su primer disco el año que viene. ¿Qué sonidos tendrá?–

Raquel Cerro (R. C.): Es difícil encasillar el disco en un solo sonido porque en realidad es un viaje. Tiene que ver también con que nosotras, tanto por separado como en grupo, no escuchamos un único género musical. Eso se refleja en la música que hacemos

–Punk, pop, lo-fi, sonidos electrónicos… ¿La escena musical española necesitaba algo así?

–M. G.: Creo que la escena musical de nuestra quinta trae muchas cosas nuevas, un montón de proyectos chulísimos que no es que hayamos descubierto nada nuevo. Lo que creo que necesitaba la escena era que más gente de nuestra edad empezara a entrar en festivales y a ser más visible para que se pudiera renovar lo anterior.

–Abrieron el año publicando su single "Pablo" y terminaron el verano con una colaboración con Zahara. ¿Qué sacaron de esa experiencia?

–R. C.: Es algo que aún nos sigue pareciendo fuerte. Nos cuesta creérnoslo porque es una artista que escuchamos desde pequeñas, encima fue ella la que nos contactó. Ha sido una experiencia muy chula porque trabajar con ella fue muy fácil.

–¿Se identifican con el término "girl band"?

–R. C.: No somos una girl band. Es normal que nos hayan encasillado en ese término, porque la gran mayoría de miembros de la banda somos chicas, pero Aroa, por ejemplo, es no binaria, por lo que no somos un grupo de chicas. Además, estamos cansadas de que nos metan dentro del concepto de grupo de chicas. Hay que avanzar en ese sentido y hablar de grupo de música como otros compañeros del gremio.

–En noviembre salió a la luz su single "Lucky", una oda a decepcionarse a una misma. ¿Tienen alguna decepción confesable?

–M. G.: Yo creo que todas las amorosas. (Ríe). Al final las relaciones amorosas tratan sobre una misma, sobre continuar aprendiendo y reincidiendo.

–Sus letras destilan desenfado e ironía. ¿Cuáles son sus referentes?

–M. G.: Creo que puedes encontrar buena inspiración en cualquier parte. Desde viendo una película hasta escuchando música diferente. Nuestras letras oscilan entre ser íntimas, tener ironía y poder ser directas en nuestro discurso.

–Tras su paso por Oviedo, ¿cuáles son sus planes de futuro?

–R. C.: En dos años hemos entrado en un mundo al que no estábamos acostumbradas. Por eso, queremos disfrutar de la gira, tenerlo todo organizado y no descuidar lo creativo.