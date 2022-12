Los ovetenses recortan dos grados la calefacción y la ponen menos para ahorrar

Llega el frío y el termostato que regula las calefacciones de los hogares sube; pero menos que otros inviernos. No está el bolsillo para demasiadas alegrías. De media, la temperatura de las casas está bajando en dos grados, según las cuentas que manejan los administradores de fincas, con el objetivo de ahorrar en gas y evitar un susto mayúsculo a final de mes. No es la única estrategia, en aquellas comunidades en las que hay calefacción central se ha optado por meterle un tajo a las horas a las que la caldera está encendida. Antes, en inviernos anteriores, podía estar todo el día funcionando a pleno pulmón. Ya no. El tijeretazo este invierno ha sido mayúsculo y la calefacción comunitaria ya no está encendida más de ocho horas y, casi siempre, coincidiendo con las conocidas como horas "valle", aquellas en las que el recibo de la luz y del gas es mucho más económico. No es la única estrategia, muchos hogares están tirando de batas y mantas para evitar tocar el temido termostato.

El vicepresidente del colegio de administradores de fincas, Juan Carlos Bachiller, asegura que en algunas comunidades de vecinos de la capital asturiana llegó a ponerse sobre la mesa la opción de no encender la calefacción central del edificio durante este invierno y que cada vecino hiciera la guerra contra el frío por su cuenta. No llegó la sangre al río y en todas las comunidades en las que se discutió esta posibilidad se acabó por descartar. Pero ya es significativo que el debate haya existido. "Al final, lo que se ha decidido en la mayoría de estos casos es recortar la temperatura del termostato y también las horas a las que se pone la calefacción, pero sí que se habló de la posibilidad de un apagón total", asegura Bachiller. El problema es que muchas de estas comunidades de vecinos tienen tremendamente complicado acceder a la que se conoce como tarifa de último recurso (TUR 4) cuyo precio está regulado por el propio gobierno y que, evidentemente, es mucho más económica. Pero aquellos edificios que tienen unas calderas muy viejas (que son la mayoría de los pisos con calefacción central) no cumplen con los requisitos para acogerse a esta factura más económica. Por ejemplo, una de las condiciones que han de cumplir las comunidades para poder disfrutar de esa factura más ventajosa es la de que sus tuberías tengan una determinada envolvente que no tenga fugas de energía. Casi ninguno de los edificios cumple. Esa es una de las razones por la que las peticiones para hacer obras de rehabilitación en los edificios de la capital asturiana se han disparado durante estos últimos meses. Solo entre octubre y noviembre el colegio de aparejadores y arquitectos técnicos tramitó dos visados al día para realizar obras de mejora energética en los edificios de Oviedo. Esa es una de las razones, la otra es que la enorme cantidad de ayudas públicas está animando a las comunidades de vecinos a lanzarse a hacer estas obras que ayuden a rebajar su factura energética a final de mes.

Pablo Cabañas, de la asociación de vecinos de La Corredoria (el barrio más poblado de la región), confirma todas estas estrategias que se están tomando de puertas para adentro de los hogares ovetenses para gastar poco en luz sin pasar demasiado frío. "La gente ya no pone la calefacción están en casa con pijamas, batas y mantas", asegura. También agrega que los que ponen la calefacción lo hacen buscando las horas en las que menos se paga. "En mi caso yo la pongo un ratito por las noches cuando llego de trabajar porque por las tardes no estoy en casa", apunta. En su comunidad de vecinos, explica, también se están tomando otro tipo de medidas de ahorro para pagar menos en la factura de la luz. Hace no demasiado cambiaron las luces de las zonas comunitarias del edificio por unas de tipo led que gastan mucho menos. Lo de las batas y las mantas también resulta llamativo. "Hace unos días había una cola enorme en la tienda de un centro comercial para comprarlas", asegura Cabañas.

Son las viviendas del centro las que suelen tener unos mayores problemas de aislamiento térmico, según apunta Juan Carlos Bachiller. "Lo ideal es que la temperatura esté en los 21 grados, pero en los edificios más antiguos no se logran por deficiencias en el aislamiento, por lo que tienen que poner el termostato muy alto para poder calentar a los pisos que están más bajos", destaca, "antes, cuando iba a hacer una visita en pleno invierno el propietario te recibía en camiseta de tirantes y algunos hasta tenían las ventanas abiertas porque en algunos edificios antiguos tenían la calefacción comunitaria muy alta. Ahora es todo lo contrario".

Modesto López, de la asociación de vecinos de La Florida –otro de los barrios más poblados de la capital asturiana– es de los que también ha observado cómo las batas para hacer frente al frío dentro de casa han ido ganando en popularidad. "En mi caso, la calefacción no la pongo demasiado, solo un par de horas o así al día, tengo un piso por encima y otro por debajo y aquí no hace demasiado frío, la enchufo algo más cuando está mi suegro en casa, eso sí", asegura, "pero sí que me está llegando que hay gente que está bajando la temperatura del termostato y que ya no las ponen tantas horas como lo hacían otros años".