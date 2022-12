El gobierno de Canteli impulsa una "fiscalidad dinamizadora" con la aprobación de las tasas de 2023

El equipo de gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento de Oviedo aprobó este jueves por la mañana de forma definitiva las ordenanzas de ordenanzas, tributos y precios públicos, con las que el gobierno de Alfredo Canteli sigue en línea recurrente de ejercicios anteriores consistente en "una fiscalidad dinamizadora de la economía", en palabras del concejal de Economía Javier Cuesta.

Cuesta eludió volver a relatar el detalle de las tasas, debatidas en el Pleno de aprobación inicial, y resumió las líneas maestras: no incrementar la presión fiscal a los ciudadanos, evitar trasladar a los vecinos el incremento de costes y congelación de impuestos con "responsabilidad y empatía". "No son flor de un día, no son decisiones tomadas por razones demagógicas, sino políticas consistentes", razonó el edil, que destacó el hecho de que Oviedo tiene el mejor tratamiento a las familias numerosas de toda España

Desde la oposición, a la propuesta de impuestos se le criticó una cosa y la contraria. Para Vox, las rebajas no son suficientes. "¿Les parece de recibo la congelación del IBI? Congelación equivale a incremento", protestó la portavoz del partido ultraconservador, Cristina Coto. Según su hoja de ruta fiscal, alegó, el IBI diferenciado, el especial para grandes propiedades, debería haberse retirado ya y el normal tendría haberse rebajado al mínimo legal permitido, como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, afirmó, para afear que el gobierno de Canteli se aparte de la doctrina del PP.

En el lado contrario, Somos protestó, al revés, por la falta de progresividad fiscal, que se rebaje más a los que más tienen y menos al resto. El concejal Rubén Rosón, como luego haría también la edil socialista Ana Rivas, aprovechó la ocasión para lanzar al debate la polémica por los términos del convenio que estarían negociando el equipo de gobierno y el fondo Varia para el rescate del Calatrava, que incluiría perdonar el IBI de dos plantas del centro comercial que la administración local recibiría. "Vamos a hablar del elefante en la habitación", anunció Rosón, y atacó el hecho "gravísimo" de querer perdonar el IBI a un fondo buitre. Rosón aseguró que las prisas por firmar tienen como objetivo perdonar 660.00 euros más de IBI que se devengarán el uno de enero y acusó a los que han participado en la operación, pese a los informes contrarios de los técnicos municipales de "conspirar contra Oviedo".

Ana Rivas (PSOE) aseguró que los impuestos que bajan en Oviedo "no son los que pagan los ciudadanos, sino los de poderosos y los ricos". "Pero es que además se han permitido una condonación de impuestos", añadió para meterse también con el Calatrava. "¿Nos lo van a regalar?", interpeló directamente al Alcalde Canteli, "pero no dice que es un regalo envenenado".

De vuelta a los fiscal, Rivas acusó al gobierno de cobrar impuestos para adelantar dinero a los bancos y que es injusto e inconstitucional que se cobre más de lo necesario puesto que, calculó, "se han recaudado 67 millones más de lo que llevan gastados en el mandato, 22 millones más cada año".

En sus réplicas a la oposición, Cuesta opuso datos de crecimiento (2.000 desempleados menos que hace 4 años, 60 millones de ahorro fiscal cuantificado para los ciudadanos en los años de gobierno PP y Cs) y calificó de "tergiversación torticera" la referencia de Somos y PSOE a la intervención que el edil tuvo hace unos días en la que habría puesto en duda la legalidad para la operación del Calatrava. "Una cosa es la dación en pago como posibilidad para adquirir esas plantas, que es ilegal, y otra el interés que la administración pueda tener por adquirir esas plantas", aclaró. También aseguró que "la administración tiene la obligación de cobrar las deudas y no va a dejar de hacerlo".

De regreso al debate fiscal, afeó a Ana Rivas que pese a sus críticas en sus enmiendas siempre pretenda subir los impuestos y no bajárselos a los ciudadanos. "Nuestro modelo fiscal y el suyo son opuestos. El suyo es recaudar mucho para luego 'pitas, pitas, pitas'. El nuestro, rebajar la carga fiscal que afecta a la actividad económica para crear riqueza, y funciona". La frase de las pitas no cayó en saco roto para la concejala socialista, que replicó con un "si nosotros estamos a las pitas, pitas, ustedes a los buitres, buitres, buitres".

En el último turno de intervenciones Cristina Coto (Vox) anunció que su formación pedirá un pleno extraordinario sobre la operación de rescate del Calatrava, Rubén Rosón (Somos) advirtió de que plantear una compra legal de las plantas del Calatrava no es posible porque no hay partida presupuestaria para ello en 2023 y exigió dimisiones y Ana Rivas repuso a Javier Cuesta que en el anterior equipo de gobierno de PSOE, Somos e IU sí se llegó a firmar un protocolo sobre La Vega cuyo desarrollo podría haber significado que Oviedo tuviera desde hace tres años y medios una parte de los terrenos en virtud de la cesión demanial gratuita que estaba prevista.