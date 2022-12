"Los recitales me gustan más que la ópera o la zarzuela porque el público está más cerca"

La mezzosoprano cántabra Marina Pardo, junto a la pianista Irene Alfageme y el clarinetista Angelo Montanaro, emprende un viaje musical por la mítica Ruta 66 de los Estados Unidos e invita al público ovetense a unirse a ellos. La cita es el sábado 17 de diciembre a las 20.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe y el billete cuesta 8 euros. Se trata de la nueva propuesta del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo, CIMCO, que organiza la Fundación Municipal de Cultura.

–¿Qué proponen al público?

–Un recorrido por la Ruta 66 a través de unas postales musicales. Hemos agrupado las canciones en postales, con un soporte audiovisual y un conductor que va comentando curiosidades. Una de las canciones nos ha inspirado. Los textos de las postales las he escrito yo, inspirada por las canciones, y en ellas voy relatando un viaje.

–¿Cuál es esa canción inspiradora?

–"George", de William Bolcom, es el punto de partida de un viaje en el que vamos a hacer varias paradas: en un jazz club, en Las Vegas... Yo voy a leer cada postal, con títulos como "Resaca", "Despedida"..., y luego van las canciones. Ha ido todo tomando forma entre todos. El programa está lleno de joyitas musicales. Todos son compositores americanos salvo Kurt Weil, que es alemán, del que llevamos un par de canciones.

–¿Interpretarán música de varios géneros?

–Música de película, musical, jazz, cabaret, de Cole Porter, hay algún compositor vivo, como William Bolton, que es del que más canciones hacemos y las que tienen más peso en el concierto.

–¿Ha viajado por la Ruta 66?

–No, ninguno hemos hecho la ruta. Los tres hemos estado en Estados Unidos pero no hemos hecho ese viaje. Ahora tenemos que recorrerla juntos, aunque sea para hacernos unas fotos para el próximo concierto, porque tenemos intención de rodarlo.

–¿Por qué música americana y la Ruta?

–Fue Cristina Gestido, la directora del ciclo, quien me llamó para encargarme un recital de música americana. Le dije que yo encantada y luego me sugirió lo de la Ruta: empezamos con lo de las postales, fueron surgiendo otras ideas... Tengo bastante trayectoria con los recitales, que no tienen mucho arraigo en España. A mí me gustan más que hacer una ópera o una zarzuela, porque el contacto con el público es más cercano, las salas más pequeñas. En la ópera estás más encorsetada y tienes menos libertad.

–Fue Telva en "La dama del alba" en el Campoamor.

–Fui una sustitución de última hora. Me tuve que aprender la ópera en cinco días. Esas cosas te hacen crecer y ser valorada por los compañeros, y el público lo recibió muy bien.

–Pero prefiere los recitales.

–Me gusta hablar, explicar, dar algún detalle de la canción, y a la gente le encanta. Está acostumbrada a ver a los cantantes como seres de otro planeta y le gusta comprobar que somos de carne hueso, que no somos divas.

–Vive en Oviedo.

–Pero no soy de Oviedo, aunque mucha gente lo piensa. Estudié aquí, debuté aquí con la OSPA por el 98, pero soy de Santander. Luego fui a estudiar a Madrid y la vida me devolvió a Oviedo. Aquí me cuidan mucho, me llaman de la zarzuela y de la ópera cada año. Me siento muy querida.

–¿Comparte la buena opinión sobre la actividad musical de Oviedo?

–Como santanderina, ciudad donde solo está el Festival Internacional y el Concurso de Piano, donde no hay Conservatorio Superior, considero que lo de Oviedo es un lujo. Esta semana actúan José Bros y Beatriz Díaz, está "Hamlet" en la ópera, mi concierto... En dos días, tres espectáculos y yo recomendaría los tres.