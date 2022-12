Hacienda da luz verde a la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de dar la razón al Ayuntamiento de Oviedo en la licitación del nuevo contrato de "Servicios de limpieza y conserjería de los edificios, dependencias e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Oviedo", que ahora podrá ponerse en marcha tras las prórrogas a las que obligó el recurso planteado por la anterior concesionaria.

Aunque el contrato estaba dividido en dos lotes, fue el primero, el referido a la limpieza de los edificios municipales, el que fue objeto del recurso. La empresa que desarrollaba el servicio hasta ahora, y que precisamente se hizo con el segundo lote del nuevo contrato, el referido al servicio de conserjerías, planteó una serie de irregularidades en la adjudicación ante el Tribunal de Recursos Contractuales que llevó a la paralización del proceso.

Adjudicado el nuevo contrato el 13 de octubre, la anterior concesionaria interpuso recurso el 8 de noviembre. Denunciaba que la oferta de la empresa que había ganado el concurso era inconsistente porque el precio unitario no se identificaba con el precio final, que el cálculo estaba mal hecho, que no había podido acceder al expediente y que el informe técnico de valoración de ofertas adolecía de otros errores en la evaluación al valorar como "bueno" determinados apartados sin justificarlo y resultando, decían, arbitrario.

El Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda da la razón en casi todos los puntos a la defensa municipal, que explicó cómo el precio total se había calculado aplicando redondeo y que, en todo caso, de no aplicarlo, el resultado sería todavía más ventajoso en el concurso para la empresa ganadora. Las supuestas calificaciones arbitrarias el tribunal las da también por buenas, toda vez que no había en los pliegos una explicación de los criterios que se aplicaban pero pareciendo conforme a derecho la valoración de los técnicos. El Tribunal levanta, pues, la suspensión del procedimiento de contratación y no impone multa al no apreciar la concurrencia de mala fe o temeridad.