"El único beneficio que se busca al rescatar el Calatrava es el del Cristo", defiende Cuesta

Una operación "impecable y extraordinaria para la ciudad". Así califica el concejal de Infraestructuras y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, el convenio que el Ayuntamiento negocia con el fondo suiza Varia para rescatar la parte comercial del edificio de Calatrava en Buenavista. Después de que esta semana se hiciera público un informe de técnicos municipales, de hace un año, en el que se recalcaba la imposibilidad de condonar las deudas del IBI con una dación en pago, Nacho Cuesta asegura que no es ese el escenario en el que trabaja el Ayuntamiento y que el "beneficio" último que se busca es el de un barrio, el del Cristo, "con el que Oviedo y también el Principado tienen una deuda histórica por haberlo dejado morir al trasladar el HUCA de allí sin alternativas".

La argumentación jurídica que defiende la "bondad y conveniencia" de la operación se basa en que los 2,7 millones de deuda correspondientes a los impuestos del IBI de las tres plantas comerciales del Calatrava devengado entre 2019 y 2022 es una deuda tributaria de la sociedad que entró en concurso de acreedores, Estabona, los anteriores propietarios del centro comercial. Al resolverse el concurso de acreedores y con la transmisión del bien a través de una dación en pago, esta deuda no se transmite al fondo Varia que se lo ha adjudicado. "A quien adquiere el edificio", recalca Nacho Cuesta, "no se le transmite la deuda, sino unos locales afectos al pago de dicha deuda, es un matiz decisivo".

Esos impuestos de IBI devengados y no ingresados en las arcas municipales no son, por tanto, una deuda de Varia y no están asociados a su patrimonio, sino a cada uno de los locales de cada una de las plantas del centro comercial. Nacho Cuesta asegura que si el Ayuntamiento quisiera cobrar dicha deuda nunca podría ir contra el fondo, sino que tendría que poner en marcha una ejecución con subasta para quedarse, en su caso, con la parte equivalente al IBI adeudado de cada uno de los locales. Es en ese contexto donde surge una nueva alternativa. Si el fondo decide "regalar esos bienes al Ayuntamiento" se produciría una confusión como señala el artículo 1.192 del código civil que, dado el artículo 59 de la ley tributaria supondría la extinción de la deuda.

El Ayuntamiento recibiría unos bienes con unas deudas que repercuten sobre la misma administración local y, por tanto, se extinguiría. "No se trata de una dación en pago", protesta Nacho Cuesta, "de la que nadie jamás ha hablado". "Con esta operación", insiste, "el Ayuntamiento se garantiza a título lucrativo 35.000 metros cuadrados en el edificio y el cobro del IBI pasado, presente y futuro de la planta que va a explotar el fondo".

Porque la operación consiste en que Varia se queda con las tres plantas del centro comercial pero se deshace de dos de ellas. Son esas dos en las que la deuda del IBI desaparece, pero no así en la planta que este conglomerado o las sociedades que utilice para explotarla, seguirá trabajando.

¿Cuál es la alternativa? "Pues la otra opción, si no logramos ponernos de acuerdo, sería la de encontrarnos con un IBI incobrable y ejecutar una garantía que al final, como mucho, te daría una serie de locales. Aquí el Ayuntamiento va a cobrar casi un millón de euros y adquirir en propiedad dos plantas del complejo comercial. Solo desde los prejuicios relacionados con que se trata del Calatrava y de que es un fondo de inversión se puede rechazar la operación, porque como tal es impecable, es la gran alternativa y es la forma de saldar una deuda con el barrio".

Para Nacho Cuesta existen, además, otros condicionantes que les han llevado a plantear esta negociación con el fondo. El primero, y más importante porque lo condiciona todo, es que Vaira solo estuvo interesado en adquirir el Calatrava como dación en pago de la deuda que Estabona tenía con ellos dentro del proceso concursal si existía un acuerdo con el Ayuntamiento. La parte fundamental de este arreglo no incluía tanto la deuda del IBI, adscrita a los locales y no a la sociedad, como quedó dicho, sino a buscar una solución para un espacio que corría el riesgo de continuar degrandándose en una zona ya dañada por la marcha del hospital.

"Nosotros siempre hemos entendido que la herencia del Calatrava es una herencia desdichada, no hay ningún problema en reconocerlo, pero una vez que está ahí", argumenta Nacho Cuesta, "la posibilidad de que nos regalen dos plantas y ellos exploten la superior era lo mejor que nos podía pasar".

Luz y taquígrafos

La operación del "rescate" del Calatrava ha levantado una gran polvareda. De una parte, porque el propio edil de Economía, Javier Cuesta, se mostró en contra, esta semana de perdonar el IBI a nadie, como señala un informe de los técnicos de hace más de un año. Por otra parte, la oposición, prácticamente en bloque, cargó en términos parecidos contra la operación, asegurando que se buscaba el beneficio de un fondo de inversión.

Nada de esto, según Nacho Cuesta, tiene que ver con la realidad de la negociación que, además, se ha realizado, insiste, dentro de las cauces normales de la administración. "Dentro de estas conversaciones", asegura, "han participado con su supervisión altos funcionarios municipales", asegura. "Además, hasta que no tengamos un acuerdo no puede inciarse una tramitación administrativa; solo en ese momento se iniciaría el expediente recabándose todos los informes correspondientes de los distintos servicios municipales compelidos como paso previo e ineludible a que pueda aprobarse en Junta de Gobierno", indica.

En toda esa peripecia, el Ayuntamiento también ha pedido una asesoría externa al catedrático Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo José Pedreira. Su informe, asegura Nacho Cuesta, no tiene que ver nada con una dación en pago, sino que analiza cuestiones tributarias y los efectos que podría tener una donación por parte del fondo al Ayuntamiento. "Son cosas distintas", insiste.

"Nosotros", concluye, "identificamos una confluencia de intereses y eso nos llevó a plantear un acuerdo. El único beneficio que se busca es el del barrio, con el que este Ayuntamiento tiene una deuda histórica, y nos vamos a dejar la piel para saldarla. Si a otros les condicionan sus prejuicios sobre herencias del pasado y prefieren cruzarse de brazos y desentenderse, es su responsabilidad. Estoy convencido de que los vecinos se la exigirán".