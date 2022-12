Con Brezo florecen las lilas

Cuando florecía el Lilo era la gran diversión. Lilas en la Lila y las hermanas Brezo, María, Lola y Coloma disfrutaban de aquel milagro primaveral a la entrada del palacete de la calle Altamira, que entonces ya solo habitaba su tía Teresa. La Lila perdió aquel arbusto al convertirse en centro municipal –no sería malo volver a plantar uno– pero sigue muy vivo en la memoria de la diseñadora Brezo Rubín, que esta tarde de diciembre se asoma a lo que era la puerta de la cocina y aparece en una infancia que pasó, en su mayor parte, con sus abuelos paternos, entonces ya instalados en la calle Toreno. Hasta los doce años, alejada en el día a día de sus padres –Pachi Rubín y Lola Arias– por cuestiones de reparto de la prole, encontró en Enrique Díaz-Rubín un apoyo para toda la vida. "Mi abuelo era pasión por mí, y yo, pasión por él, creía muchísimo en mí, me hizo fuerte y optimista y siempre me ayudó". Mucho más tarde, cuando aquel hombre que la llevaba a pescar salmones al Narcea vio que se le acababan los días, pese a que Brezo ya no era la niña pequeña que había criado, y sí una joven diseñadora que había encontrado en Jesús Díaz (Chus) una pareja con la que luego se casaría, se despidió de ella con mucho pesar: "¡Qué sola te dejo!".

Hoy Brezo entiende y siente aquella orfandad que le confesó su abuelo como un sentimiento grande y hermoso, pero en aquella época no se sintió tan sola. Eran los años de la movida ovetense que vivió ilusionada, en el Tamara, en La Santa, y que hoy contempla sin nostalgia –"Oviedo sigue estando bien"– y sin descanso –"hay mucho por hacer"– en lo que a batallas culturales se refiere. Tampoco le faltó de aquella el trabajo. Tuvo suerte, dice, y fue enlazando unas cosas con otras. Desde una empresa en Llanera de ingeniería y diseño a la que llegó porque tenía un curso de Autocad a la imprenta y taller de artes gráficas Seprisa, en la Argañosa, de Fernando Zuazua, donde limpiaba planchas y preparaba fotolitos. Estuvo también en agencias como Brun e Impact 5 y bastante tiempo en el área de ediciones y diseño de UGT. Fueron los años de crianza de sus hijas (Carmen y Coloma) y el salto, al final, a convertirse en trabajadora autónoma, donde sigue, razonablemente contenta. Todavía tuvo que poner a prueba esa condición robusta pero ligera aprendida de niña en las manos del abuelo. Su marido, Chus, murió de forma inesperada hace ahora cinco años. A los seis meses también perdió a su hermana Lola. Y como no quiso que el palo y la congoja se apoderaran de su cuerpo, Brezo siguió trabajando. Brezo volvió a la Escuela de Arte para estudiar Grabado. Brezo no dejó de buscar el refugio en el chalé materno de Samarincha, en Luanco, y puso allí en marcha la asociación Más Norte para agitar la vida cultural de la villa. Brezo adoptó en la perrera y ahora va a todas partes con "Nela". Desde hace dos años es abuela de Inés y desde hace un mes de Celia, que llegó justo cuando ella estaba en la feria FIG de Bilbao presentando unas delicadas aguatintas de reserva en las que los paisajes de Luanco se asoman al papel como una revelación. Tal que las lilas al florecer.