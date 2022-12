Canteli encarga a un despacho de abogados la batalla legal para tumbar el traslado de Minas

Tal y como había anunciado el alcalde Canteli, la batalla municipal contra la Universidad de Oviedo ante los plantes de trasladar los estudios de Minas al campus de Mieres ha dado el salto de las declaraciones y protestas a las acciones legales. El Ayuntamiento suscribirá mañana formalmente con el despacho de abogados Ontier un contrato para que se hagan cargo de defender los intereses municipales en este caso e inicien cuantos recursos administrativos sean necesarios para detener los planes del rector Ignacio Villaverde.

El Alcalde, al que parte de la oposición, como el grupo Vox, recordaba sistemáticamente el compromiso de batallar judicialmente contra las fusiones y reorganizaciones de centros del plan estratégico universitario que incluyen este traslado, da por cumplido este paso con la esperanza de poder mantener la Escuela de Minas en la capital. "Siempre dijimos que llevaríamos la defensa de la Escuela de Minas a todos los ámbitos", declaró ayer Canteli, "y también al judicial". "Ahora hemos encontrado las vías para ello, porque la defensa de minas es algo prioritario".

Su teniente de alcalde, Nacho Cuesta, responsable también el área jurídica municipal, abundó en este razonamiento y explicó que el equipo de gobierno mantuvo desde el principio que agotaría "todos los medios políticos y legales" a su alcance para "tratar de revertir una decisión tan injustificada como injusta". "Llevamos meses consultando a especialistas, reuniéndonos con los promotores del ‘think tank’ creado alrededor de la Escuela de Minas y valorando jurídicamente las distintas opciones", explicó. "Ahora damos inicio a esas acciones legales con la contratación de una asesoría jurídica a un despacho del prestigio y solvencia de Ontier, y específicamente a su socio director de Derecho Administrativo, Jorge Álvarez, para que defienda los intereses del Ayuntamiento, que son los de todos los ovetenses y tratemos de frenar en los tribunales este atropello".

Tal y como señala Cuesta, el Ayuntamiento de Oviedo acudió a una contratación con tres invitados para poner en marcha la ofensiva legal contra la integración de los estudios de la Escuela de Minas de en la Escuela Politécnica de Mieres. El expediente por el que se contratan estos servicios legales destaca que el gobierno local se ha mostrado en contra de la decisión del Rector, y de hecho un Pleno aprobó por unanimidad el posicionamiento municipal. La decisión de la Universidad, justifica el informe, "supone un atentado a los intereses de la ciudad y a la tradición universitaria, así como una decisión que podría resultar contraria a Derecho". Es en ese contexto en el que se solicita el asesoramiento de un experto en Derecho Administrativo, con experiencia en materia universitaria. "Los trabajos a realizar por el profesional contratado implicarán tanto el asesoramiento verbal como escrito, mediante la emisión de cuantos informes, dictamines y escritos sean precisos, a lo largo de todo el procedimiento administrativo, para la mejor defensa de los intereses municipales con la finalidad de evitar el mencionado traslado, hasta el acto que ponga fin al procedimiento. Se incluyen en los trabajos la formulación de cuántos recursos administrativos, preceptivos o potestativos, resulte eventualmente posible interponer". El perfil que se ha solicitado es el de un abogado con experiencia en asuntos de naturaleza administrativa, y específicamente, en materia universitaria.

De las ofertas presentadas, la mejor valorada ha sido la de Ontier España, que ha propuesto a Jorge Álvarez González para hacerse cargo del la ofensiva legal para que Minas se quede en Oviedo.

En el empeño para evitar la desaparición de la Escuela de Minas, no así de sus estudios, que se integrarían en la oferta formativa de Mieres, el Ayuntamiento de Oviedo se plantea también unir esfuerzos con la nueva asociación de damnificados por el traslado de la Escuela, un colectivo que cuenta con un centenar de socios y que integra, en su mayoría, a exalumnos del centro ovetense.

Juan José del Campo, portavoz del colectivo, explicó que han estado reclamando a la Universidad su reconocimiento como parte interesada en el trámite el expediente que están gestionando los órganos universitarios para la mudanza de la Escuela. La primera parte de la ofensiva, pues, pasa por solicitar la mayor parte de informes posibles con los que armar luego una demanda. En la búsqueda de los detalles técnicos de la fusión de centros, la asociación ha sido especialmente crítica con la falta de una memoria económica antes de la aprobación del plan estratégico de Villaverde, detalle que afearon públicamente en el Consejo Social de la Universidad la secretaria de este órgano y el Interventor General del Principado.

Pese a los intentos individuales de la asociación de recibir toda la información sobre el proceso, los servicios universitarios no les han dado acceso a toda la documentación, al no acreditar ser parte interesada en el proceso. La asociación ha tramitado ahora la reclamación ante el consejo de transparencia y de buen gobierno de la Universidad. Si no lo logran, ya han anunciado que acudirán a la vía contenciosa administrativa para intentar tener acceso al expediente.

De la misma forma, los exalumnos han reclamado al Consejo Social que haga públicas las actas de sus reuniones, cuestión que tampoco han logrado.

A toda esta petición de información se sumará ahora el frente municipal, representado por Ontier, que, al igual que en el caso de la asociación de exalumnos, tendría que acabar en una demanda judicial. Todas las partes sopesan los tiempos en los que dar sus pasos. El tiempo apremia, en todo caso, ya que los planes del rector Ignacio Villaverde sitúan el inicio de los estudios de Minas en el campus de Barredo, en Mieres, para el próximo curso, dentro de unos nueve meses.