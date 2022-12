Un dinámico viaje por la Ruta 66

George fue asesinado en Chicago. Fue un crimen de odio, motivado por su condición trans. Para superar el duelo, tres de sus amigos cogieron la maleta y se lanzaron a la carretera, a cubrir la mítica Ruta 66 que atraviesa los Estados Unidos de este a oeste. Ese es el hilo conductor de "Ruta 66", el dinámico y original espectáculo con el que la mezzosoprano Marina Pardo, la pianista Irene Alfageme y el clarinetista Angelo Montanaro sorprendieron ayer al numeroso público que les acompañó en una sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe que bordeó el lleno.

La propuesta llegaba a Oviedo en el marco del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO), y respondió a la frescura y la ausencia de prejuicios que promete la iniciativa impulsada desde la Fundación Municipal de Cultura (FMC). El trío de intérpretes completó, durante la hora y cuarto que duró el espectáculo, un recorrido por la música estadounidense del siglo XX, realizando sucesivas paradas en su itinerario por la mítica Ruta 66 en las que, a modo de postales musicales, iban interpretando obras fundamentales de autores norteamericanos de diferentes estilos y épocas. Como complemento a las actuaciones, y buscando también contextualizar el recorrido, se proyectaba una ambientación visual creada ex profeso por David Pardo y Eladio Domínguez.

Durante el "itinerario", Pardo, Alfageme y Montanaro interpretaron "Amor", "George", "Black Max" y "Toothbrushtime" de William Bolcom: ; "In the still of the knight", de Cole Porter; "The little horses", de Aaron Copland; "Lonely House" y "I’m a stranger here myself", de Kurt Weil; "Four rags for two Jons", de John Novacek; "Love in the dictionary", de Celius Dougherty; y "After you Mr. Gershwin", de Béla Kovács. El epílogo llegaría con "Blue Christmas", de Billy Hayes y Jay W. Johnson.

En la ejecución de este atractivo programa destacó, además de la solidez de Marina Pardo, la versatilidad de los intérpretes, que fueron alternándose, tocando a veces en solitario o en dúos y a veces todos juntos, logrando así crear un espectáculo de gran dinamismo.