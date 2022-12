La "familia" que sirvió a tres reyes

Fueron contratados para ofrecer excelencia hostelera, cumplieron, pero, además de integrar la élite de la hostelería asturiana, se convirtieron en una familia capaz de encandilar a monarcas, artistas, intelectuales y todo tipo de figuras mundiales que desde 1973 pasaron por Oviedo. Casi medio siglo después de su apertura, los trabajadores ya jubilados o prejubilados del Hotel de la Reconquista se reunieron en el Tierra Astur del Vasco para rememorar inolvidables anécdotas compartidas, en muchos casos, con personajes históricos. El actual Rey de España, Felipe VI, el rey del pop, Michael Jackson y el rey del fútbol, Pelé, fueron los nombres que más salieron a relucir durante la sobremesa.

El emblemático establecimiento hotelero de Gil de Jaz cumplirá el próximo agosto medio siglo desde su apertura puntual para atender una reunión de directivos de la Caja de Ahorros. No sería sin embargo hasta 1974 tras una inauguración por todo lo alto presidida por la mujer de Franco, la carbayona Carmen Polo, cuando comenzase a operar de manera regular con una oferta basada en un servicio de calidad suprema. Su puesta en funcionamiento supuso un efecto llamado para miles de aspirantes a conformar una plantilla que en sus tiempos más dorados superó las 200 personas, para organizar 155 bodas y alrededor de 400 eventos al año. Del exigente proceso de selección salieron varios de los profesionales ahora ya retirados que miran por el retrovisor con cierta nostalgia y la satisfacción de haber dejado huella entre muchos personajes populares.

Si hay algo que jamás olvidan los veteranos del Reconquista es cuando Michael Jackson se hospedó en el céntrico complejo hotelero. El intérprete de "Thriller", todavía hoy considerado por muchos el mayor artista de la historia, eligió el Reconquista con motivo de su concierto en 1992 en el Carlos Tartiere y dejó un grato recuerdo a su plantilla. "Nos puso un autobús para ir a verle, nos dio entradas para primera fila y nos presentó a todo su séquito. Fue amabilísimo y atento", recuerda Julio Monsalvo, histórico maître y uno de los artífices del reencuentro de profesionales fraguado desde 2018 con la creación de un grupo de Whatsapp de 70 personas.

Otra leyenda todavía viva, en este caso del deporte rey, se metió al personal del hotel en el bolsillo al hacer parada en Oviedo para asistir a los partidos del Mundial del 82. "Pelé fue encantador y cercano, no paró hasta que le metimos en la cocina para sacarse con una foto con nosotros, posando con un gorro de cocinero", relata el trabajador ya prejubilado, que sigue reforzando a la plantilla con motivo de la semana de los Premios "Princesa de Asturias", los cuáles han dado mucho juego al hotel desde el año 1981.

Dicen los trabajadores del Reconquista que Felipe VI es uno más de su familia. No en vano, han sido testigos de excepción de su crecimiento y recorrido hasta el trono de España. "Nos considera casi como de la familia, somos de los pocos que lo hemos visto sin chaqueta", apunta un Monsalvo que se queda con los momentos de sobremesa en los que el Rey hace del personal del hotel hasta sus confidentes. "Nunca nos dijo esto no lo contéis porque sabe que puede confiar", indica sobre un monarca que en una ocasión no dudó en saltarse el protocolo y preocuparse por el estado de salud e un trabajador de baja por una lesión antes de saludar a las autoridades que le recibieron en el hotel.

Estas y otras muchas historias amenazan con revivirse y reproducirse en los futuros encuentros de la familia del Reconquista, la familia que trata como tal a todas las personalidades que visitan la capital de Asturias.

El hotel aborda 1,8 millones en mejoras a las puertas de su 50.º aniversario