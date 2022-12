En una sociedad en la que el aspecto sirve como carta de presentación, la importancia del aspecto físico no deja de crecer. El cuidado de la imagen es seña de identidad. Músculos tonificados, sumados a un porcentaje adecuado de grasa corporal, son sinónimo de salud. Ahí, la tecnología española Wonder es capaz de marcar la diferencia. Wonder Clinic es el único centro oficial en Asturias especializado en tonificación muscular radical. Está situado en el número 6 de la calle Posada Herrera, en Oviedo. El establecimiento hace uso de las máquinas WONDER® Prestige, que tienen por fin desarrollar la musculatura y quemar el exceso de grasa en muy pocas sesiones y gracias a una técnica revolucionaria dentro de la medicina estética.

Un acelerador metabólico, colocado a través de los sensores en las zonas a estimular con precisión, lleva cada impulso a incidir en la zona adecuada y fomenta la formación muscular directa. Los impulsos externos promueven que los músculos más débiles del cuerpo se desarrollen activamente. Además, mejoran el flujo sanguíneo del tejido circundante, combatiendo la cellitis y la acumulación de grasa localizada. Preocupaciones estéticas como las alas de murciélago, la flacidez abdominal o los glúteos caídos tienen en esta tecnología proveniente del deporte de élite a su mejor aliado. Wonder Technology surge de la necesidad de encontrar tecnologías que permitan desarrollar masa muscular de forma cómoda, rápida y eficaz. Este dispositivo con sello Made in Spain es capaz de producir 52.000 potentes y profundas contracciones en 25 minutos, trabajando simultánea y directamente en seis grupos musculares e indirectamente en más de doce, produciendo contracciones extremas y controladas gracias a la combinación de emisiones electromagnéticas y neuromusculares. Son muchos los efectos positivos del tratamiento: aumenta la fuerza, elimina el dolor y suma bienestar El resultado, un aumento del volumen y la cantidad y la calidad de las fibras musculares. El proceso de pérdida del tono muscular afecta a la enorme mayoría de la sociedad, principalmente a las mujeres. La pérdida de masa y de fuerza muscular se produce de manera gradual durante la edad adulta. Todos los estudios concluyen que una masa muscular pobre se relaciona con una vida más corta y una salud debilitada. La musculatura guarda nuestra postura, el equilibrio y permite el movimiento. Además tiene funciones metabólicas muy significativas. Wonder y el deporte Este sistema lo usan celebridades o atletas de alto nivel para quemar grasa rápidamente y aumentar sus capacidades físicas: resistencia, velocidad explosiva y fuerza, con la opción de realizar ejercicios sobre la camilla, conocidos como Wonder Gym para potenciar la acción del dispositivo, acelerando los resultados que son evidentes entre la segunda y cuarta semana logrando un aumento del volumen muscular, perdida de grasa, reducción de celulitis y rehabilitación muscular. Para Aleixandra Corral, gerente de la clínica en Oviedo, "con dos sesiones por semana durante un mes, se obtienen los primeros resultados. Dependiendo de los objetivos de cada persona, recomendamos un mínimo de 8 sesiones. Ahora, ofrecemos a todas las personas interesadas una sesión gratuita de prueba para que vean la tecnología aplicada y sus múltiples beneficios" Con Wonder Technology ya no es necesario pasar largas horas en el gimnasio o someternos a exhaustivas sesiones de fitness. Unas piernas tonificadas, un abdomen plano, un aumento y elevación de glúteos y una mayor definición muscular ya son posibles sin esfuerzo.