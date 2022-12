El Cuponazo reparte 2,8 millones de euros en una empresa de Montecerrao (Oviedo)

"Es indescriptible la sensación de poder repartir suerte". María Antonia García Montes lleva ocho años vendiendo el cupón de la ONCE en Oviedo y hasta ahora contaba con algo más de mil euros como su premio más cuantioso. El viernes apenas pudo dormir tras enterarse que había repartido 2,8 millones de euros del Cuponazo a través de 70 boletos del número 62.813. "Al ver que acababa en 13 pensé: ¡qué bien, ya tenemos premio! Luego vi que tenía las tres últimas, las cuatro y... la bomba", relata con emoción desde su puesto de venta Pérez de la Sala, desde donde se desplazó al barrio de Montecerrao, donde, según ha podido saber este periódico, vendió todos los décimos premiados en la sede de la aseguradora Mapfre.

El ganador de cada décimo se llevará un premio de 40.000 euros. "No le solucionará la vida a nadie, pero seguro que tienen unas buenas fiestas", comenta García Montes, esperanzada en que este premio abra la puerta a seguir repartiendo ilusión en el futuro. "Aunque a mi no me toque, si le toca a los clientes mi alegría es tan grande como la de ellos", indica al pie de su caseta de venta en la céntrica calle ovetense, desde donde a diario suele desplazarse a otras zonas como Montecerrao o Valentín Masip.

Aunque la vendedora evita desvelar la identidad de sus compradores, sí admite haber recibido varias llamadas de agradecimiento. "Es lo que más satisfacción te genera", confiesa la vendedora que desde esta mañana no para de recibir llamadas. "El fin de semana apenas trascendió, pero hoy poco a poco se va enterando todo el mundo", apunta la cuponera que adelantó los regalos navideños a 70 compradores afortunados.