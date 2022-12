Cuesta, concejal de Economía de Oviedo: “Comuniqué a Canteli hace más de un año que no repetiría, ya he visto lo que quería ver y vuelvo al mundo profesional"

El concejal de Economía Javier Cuesta (Langreo, 54 años) ha llegado al final del primer mandato del gobierno local con una de las mejores marcas en lo que a tiempos de aprobación del presupuesto se refiere. El del año que viene, amén del más grande de la historia municipal, será el primero de los últimos años que estará listo para ejecutar en los primeros días de enero. Toda una carrera que, en su caso, se acaba aquí. Javier Cuesta no repetirá en las listas del PP en Oviedo, una decisión que, revela, ya comunicó a Canteli hace más de un año.

-¿Con qué balance sale de este mandato?

-Nosotros planteamos una estrategia de transformación que, en términos presupuestarios globales, tuvo como punto de inflexión la pandemia. Esa estrategia estaba orientada a reducir la presión fiscal y ajustar las cargas sobre ciudadanos y empresas, para generar un efecto beneficioso: Si permitimos que las empresas inviertan y contraten más, eso genera más actividad y más impuestos. Eso nos marcamos y ese objetivo mantuvimos. En segundo lugar, potenciamos ejes de dinamización, como la creación de la Concejalía de Turismo, con presupuesto propio, y la puesta en marcha de políticas de fomento del emprendimiento, el empleo y el comercio, que tampoco tenía soporte presupuestario presupuestario. También mejoramos la calidad y volvimos a los estándares de calidad previos de los servicios públicos básicos, que no sé si estaban abandonados pero sí mal gestionados en limpieza, espacio urbano, deterioro del patrimonio… Por último logramos un ritmo sostenido de inversión. En 2019 ya orientamos unas líneas concretas que fuimos incrementando, creciendo por encima del 20%.

-Pandemia aparte.

-El covid nos hizo reajustar prioridades y habilitar ayudas sociales a colectivos que se quedaron sin recursos. A los autónomos, ayudas públicas a las pymes, equipos informáticos a los niños, apoyo al sector cultural para que no se viniera abajo… Fueron 20 millones de euros con impacto en muchas actividades.

-Habla de estrategias, pero ¿han dado resultado?

-Creo que sí. Si quitas el sesgo distorsionador de la pandemia a los indicadores de actividad real, el resultado es muy positivo. Si miras cómo se ha comportado el empleo, eliminas la pérdida de los meses del covid y te fijas en el pico de final de año, verás que la tendencia es una recuperación muy significativa, con cifras de desempleo por debajo, incluso de un 2019 que había sido bueno. Lo mismo sucede con la actividad empresarial, creación de nuevas empresas, diversificación del tejido productivo… Veníamos de la destrucción y ahora hay una recuperación, la senda está trazada.

-¿Dónde ve esa diversificación?

-En las licencias de actividades. Ves nuevos sectores, vinculados a la tecnología, a lo sanitario, a la ingeniería. Aunque todavía no son mayoritarios en términos de PIB, están cobrando peso. Comercio, hostelería y servicios básicos siguen siendo importantes, porque el modelo productivo de una ciudad no lo cambias en cuatro años. En todo caso, vamos a lo que yo llamo servicios avanzados. No queremos una acería o una térmica en Oviedo. Nuestro acervo no está ahí, está en pasar de unos servicios tradicionales a uno servicios con más tecnología, conocimiento, basado en las personas. Esa es la senda que ya está germinando.

-¿Qué opina de la estrategia para desarrollar un polo biosanitario en La Vega?

-Creo que son cosas que no se construyen con un solo sector. Oviedo tiene potencial en lo biosanitario, pero no es un referente. No somos Barcelona, no tenemos industria ni laboratorios farmacéuticos. Lo biosanitario suma junto a otros sectores en un modelo de desarrollo de servicios del siglo XXI, pero no creo que llenemos La Vega solo con empresas biosanitarias, pero sí con otras del sector del software, o de las tecnologías aplicadas al ámbito constructivo, o con los servicios al ocio. Son diversos subsectores que pueden aprovecharse de esa base común y a los que podemos ofrecer un espacio muy adaptado a su perfil: suelo urbano que facilita la conciliación. En ese contexto creo que lo biosanitario es uno más.

-En lo personal, ¿cómo sale del Ayuntamiento?

-Hubo cosas mejores y peores. Entre las buenas, la posibilidad de trasladar proyectos para una ciudad que considera que es la mía, porque estudié aquí, compré casa aquí, trabajé aquí, domicilié mis empresas aquí… Me considero muy ovetense. Así que lo que más me gusta es poder ayudar a un vecino o una empresa a resolver un problema. Eso me llevo para casa. En la parte menos buena está la poca correspondencia entre el esfuerzo y el resultado.

-¿Por qué?

-Hay que cambiar esto de las administraciones. No pueden estar organizadas de forma que los procedimientos y los condicionantes formales se cargan la viabilidad de las iniciativas. Eso es imperdonable. Al final tienes la sensación de que de una agenda de trabajo de cuatro años te has dejado un montón de cosas en el tintero por este tipo de motivos. Hay que cambiar la cultura del trabajo y de la función pública. Seguimos con un modelo decimonónico en vez de la promoción y captación del talento.

-¿Habla de lo que se lleva para casa porque no estará en las listas del PP de las municipales del 2023?

-Hace más de un año que le comuniqué al Alcalde que no iba a continuar. En septiembre del año pasado se lo dije.

-¿Por qué?

-Con mis motivaciones y trayectoria, esto era una experiencia de principio y fin y en estos cuatro años ya he aportado mi granito de arena al interés común. Ya he visto lo que quería ver y vuelvo al mundo profesional y laboral. Preferí comunicarlo en tiempo y forma para que el Alcalde pudiera planificar con tiempo su futuro equipo y para luego no verme tentado a otra cosa, poniéndome fecha de caducidad me aseguro de que la voy a cumplir.

-¿Qué le dijo Canteli?

-Que si estaba seguro, le dije que sí; y que si mi objetivo era estar en otro ámbito de la política, y le dije que no.

-Hay quien le situaba en la Junta.

-Nadie habló conmigo en esos términos. Soy militante del PP desde hace 13 años, soy secretario general en Oviedo y presidente de la Comisión de Economía y estaré a disposición del partido donde sea, pero este proyecto termina dentro de seis meses y a partir de ahí volveré a mi actividad profesional y laboral.

-Vuelvo al balance de su agenda. Recuerdo un debate electoral en el que lamentaba que los policías pusieran las multas con papel y lápiz. Sigue siendo así. La informatización ha quedado pendiente.

-Hay un contrato que espero que se adjudique pronto en la Policía, pero sí, seguramente en esa parte de transformación digital es donde tengo un poco la espinita clavada de no haber podido avanzar más. Me hubiera gustado habilitar la tramitación ciudadana en soporte móvil. La situación de la informática en el Ayuntamiento era francamente compleja y tuvimos que empezar por cambiar las bases. Ahora hay un punto de partida sólido y, por otro lado, hemos avanzado en ciberseguridad y reforzado la plantilla. Espero que en el próximo mandato se pueda avanzar en la parte “front” ahora que hemos arreglado el “back”.

-Tiene fama de ser un tipo difícil ¿Cómo ha sido su relación con los compañeros del gobierno?

-En general, buena. Yo he colaborado con todos y me siento orgulloso de que algunas ideas en las que ayudé hayan tenido recorrido, como las ayudas de “Oviedo contigo” o las visitas a la Torre de la Catedral. He estado a disposición de todos y si es cierto que digo siempre lo que pienso, lo es también que entiendo la lealtad así. La lealtad es decirle a tu jefe lo que piensas, si no, poco valor aportas. Es verdad que soy un poco vehemente, pero es mi carácter.

-Como acaba de suceder a cuenta del convenio sobre la planta comercial del Calatrava.

-Ya se lo he trasladado a todos. Aquí hay dos cuestiones distintas. Una es que hay una deuda municipal; la otra, que hay un interés por hacerse con una parte de ese espacio de la forma más ventajosa posible. Yo lo que he dicho es que una y otra cosa no están condicionadas. La deuda existe y no es compensable. Y la adquisición tiene que tener una solución jurídica. Sin más. Pero yo no estoy en contra de la operación del Calatrava. Si lo estuviera, el día que fuera a la Junta de Gobierno votaría en contra, y yo siempre he votado a favor en las Juntas de Gobierno.

-¿Alguien ha votado en contra alguna vez en este equipo? ¿No son una coalición sin fisuras?

-Discusiones las ha habido en temas diversos y posturas encontradas. Quizá la diferencia respecto a tiempos pasados es que se han resuelto internamente, pero aquí se ha discutido mucho y de forma muy vehemente. dentro del equipo de gobierno y dentro de los miembros de cada partido. Pero de la discusión siempre salen mejores propuestas. A mí me encanta que me planteen ideas distintas a las mías. En política habría que fijar a fuego la idea de que no puedes ser vanidoso, de que hay que tener la humildad para reconocer que no por estar en un cargo público tienes la verdad absoluta de nada.

-Si nos situamos dentro de un año…

-El PP va a ganar las elecciones..

-No, le iba a preguntar por las obras con cargo a los fondos Edusi. ¿Estarán listas a tiempo, corremos el peligro de perder ese dinero?

-Va bastante justo. Desde el área de Economía y Proyectos Europeos ya identificamos los riesgos que había hace tiempo y se lo trasladamos a los departamentos correspondientes. Pero desde el área de Infraestructuras los técnicos trasladaron que los hitos temporales se iban a cumplir. Si los técnicos y el concejal lo dicen así, yo tengo que confiar en ellos, y nadie me ha dicho que esa premisa de partida vaya a sufrir deslizamientos el año que viene. Así que vamos justos pero mantengo la confianza en que el calendario hecho por Infraestructuras se cumpla.

"Los afiliados del PP no pueden estar contentos si un derecho fundamental como es el de elegir democráticamente los órganos no se ha podido ejercer en los tiempos en que se necesitaba"