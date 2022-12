El Cuponazo reparte 2,8 millones entre decenas de empleados de una aseguradora

María Antonia García Montes apenas pudo dormir en la noche del viernes. Esta vendedora del cupón de la ONCE desde hace ocho años no daba crédito al comprobar que el número 62.813 que había vendido para el sorteo del Cuponazo resultaba agraciado con 40.000 euros por participación. "Al ver que acababa en 13 pensé: ¡qué bien, ya tenemos premio! Luego vi que tenía las tres últimas, las cuatro y... la bomba", relata la artífice de que decenas de trabajadores de la sede de Mapfre en Montecerrao se repartan 2,8 millones de euros en premios. "Les he alegrado las fiestas. Hasta ahora solo había dado un premio de mil y pico euros", indica con satisfacción la vendedora habitual de Pérez de la Sala, Valentín Masip y Fuertes Acevedo, en plena vorágine de llamadas de agradecimiento.

Los afortunados que compraron un solo billete no tendrán que pagar a Hacienda: "Es una suerte doble" En la aseguradora, las celebraciones fueron muy contenidas. "Ahora que hay pasta ya puedes ampliar el plan de pensiones", comentaba una mujer a un compañero a la salida del edificio de Mapfre. Él tenía tres cupones de los premiados y respondió a su compañero con una enorme sonrisa. Como no todos los trabajadores habían comprado el cupón del premio y muchos ya lo habían celebrado durante el fin de semana, la mañana del lunes fue tranquila en la oficina, aparentemente era un día más. Las 70 participaciones agraciadas fueron vendidas íntegramente en el edificio, en el que también hay empleados de otras empresas. En Mapfre tuviern premio desde guardias de seguridad hasta directivos. "Es habitual que en los 50 centros de trabajo de la empresa juegue el cupón de la ONCE para colaborar con su labor solidaria", indicó una trabajadora agraciada, que señala que María Antonia García Montes suele visitarle de vez en cuando para venderles participaciones "de cara a sorteos especiales". La mayoría de los premiados se embolsarán 40.000 euros, lo cual les libera de pasar por el filtro de Hacienda al tratarse de la cifra tope establecida por la ley para quedar eximido del pago de impuestos. "Es como una suerte doble", comentó un premiado anónimo que se confesó poco asiduo a los juegos de azar. "Solo compro alguna participación por compromiso, así que puedo considerarme muy afortunado", declaró este cliente habitual de una cuponera que ayer parecía una premiada más. "Es indescriptible la sensación de alegría que te provoca repartir suerte", indicó García Montes desde su puesto de Pérez de la Sala.