Los integrantes de los grupos de rock de los 60 iban uniformados y practicaban una cuidada puesta en escena. Ese esmero en los detalles choca con el momento actual en el que la estética del rock es todo lo contrario. "Los uniformes tienen que ver con los lugares en los que tocaban, si el grupo no iba de etiqueta no podían actuar, por ejemplo en el Club de Tenis de Oviedo". Lo contó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Javier Pedraces, autor de "Asturies 60. Orígenes y desarrollo del rock’n’roll en Asturias (1956-1969"), el libro que cuenta los orígenes y el desarrollo del género en Asturias en los años en los que todo cambió.

"Los grupos compraban los instrumentos a plazos y no podían rechazar los contratos; esa es una de las cosas que me han contado en los siete años que me he pasado preparando este libro", indicó el autor. Le presentó el periodista y articulista David Serna, que destacó el arduo trabajo de investigación realizado por Pedraces, un apasionado de la historia de la música en la región.

El volumen ofrece fechas sobre la aparición de la primera noticia sobre el rock en Asturias; qué grupos fueron los primeros en usar instrumentos eléctricos en la región; cuál fue el primer grupo asturiano en editar un disco de rock y en qué año o cuántos conjuntos surgieron en Asturias en la década de los 60. "Centenares de músicos asturianos se cuentan entre los pioneros del rock en Asturias, con grupos de calidad como ‘Los Juniors’ o ‘Los Archiduques’, y todos los que todos los aficionados a la música les debemos un reconocimiento", afirma Pedraces. El autor repasa la biografía de más de 150 conjuntos surgidos en el Principado, entre 1956 y 1969 y a la vez realiza un exhaustivo análisis de los factores sociales, económicos y culturales de la época. El volumen también incluye un amplio índice onomástico con casi 1.500 entradas, que abarca a la mayoría de los músicos y conjuntos asturianos de la época, incluyendo a grupos y artistas nacionales e internacionales que actuaron en el Principado o guardan relación con lo sucedido musicalmente en la región. Pedraces (Cangas de Onís, 1975) es coleccionista e investigador musical. En 2015 publicó junto a Ana Corredera el libro "Abriendo Camino. La escena musical en el oriente de Asturies (1960-2014)".