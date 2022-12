La cantera de rockeros va bien nutrida

Nicolás Muñoz lo tiene claro: quiere llegar a ser tan buen batería como Lars Ulrich, del grupo de heavy metal americano "Metallica". El listón está alto, aunque tampoco demasiado. Muñoz viste una camiseta de los de California y en unos minutos se sentará en el escenario de la Sala Estilo para interpretar tras los bombos "For whom the bell tolls", también de "Metallica" (traducible como "Por quién doblan las campanas" y basada en una novela de Ernest Hemingway). Aunque Muñoz apunta que en realidad quiere ser "mejor batería" que Ulrich. Va decidido.

Muñoz es uno de los 450 alumnos de la escuela Derrame Rock de Oviedo que ayer, bajo la atenta mirada de sus padres y de los flashes de las cámaras de sus teléfonos móviles, interpretaron algunos de los grandes éxito del heavy metal, el rock y el pop nacional e internacional. Dany León, uno de los responsables de la Escuela, explica que se trataba de "un concierto de Navidad con los alumnos de batería, de piano, de guitarra eléctrica, de canto, de bajo...". Tantos que el concierto se prolongó durante casi cinco horas. "Llevamos haciéndolo más de diez años y lo que intentamos es fomentar la música pop- rock, queremos que los estudiantes no solo toquen un instrumento, sino que conozcan la historia de la música, aunque luego ya cada uno pueda tirar por el estilo que quiera, por el que más les guste", agrega León, que fue guitarrista del grupo asturiano "Avalanch". "Lo que vemos es que hay buena cantera como se puede ver y escuchar", asegura León. Entre los más pequeños se notaba la cara de ilusión y de nervios al subir al escenario. También entre sus padres. Los que eran algo más mayores estaban algo más tranquilos. "Llevamos los últimos dos meses preparando la actuación. Hacíamos más cosas en la clase, pero dedicábamos un buen rato para ensayar la canción que vamos a interpretar ahora", asegura César Antón, que junto Luis López tocará "Boulevard of broken dreams" de "Green Day". A César Antón no le importaría poder llegar a ser músico, pero asegura que no es su objetivo principal en la vida. "Esto me gusta más como un hobby", concluye.