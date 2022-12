La calle San Melchor García Sampedro, una de las principales vías de conexión entre la Ronda Sur y el parque del Campillín, fue escenario poco antes de las cinco de la tarde de ayer de un aparatoso accidente en el que la conductora de un vehículo resultó herida leve al sufrir un vuelco tras impactar contra otros tres turismos que estaban estacionados en el margen derecho de la calzada. La afectada, que dio positivo por alcoholemia, salió del coche por su propio pie y fue atendida in situ por sanitarios, que descartaron lesiones de gravedad. Los servicios de emergencias recibieron el aviso del siniestro a las 16.39 horas. Inmediatamente, tres dotaciones de la Policía Local y dos de Bomberos se presentaron en el lugar y cortaron el tráfico.

El edil de Somos Ignacio Fernández del Páramo pidió ayer al equipo de gobierno de PP y Cs, así como al Gobierno del Principado, la protección del edificio de La Malatería de San Lázaro para que no se derribe por su "innegable valor patrimonial", a pesar de no estar catalogado. El concejal solicita también que el Consistorio ponga a disposición del Principado los miles de metros de suelo "abandonado, cuyo único uso posible es la construcción de viviendas públicas para tal fin". Del Páramo ve "incomprensible" que se prevea construir en Gijón 250 viviendas, "mientras que en Oviedo esta previsión es de tan solo 29". A su juicio, denota que "no ha habido entendimiento ni colaboración entre ambas administraciones".

El "Navibus", el autobús turístico que recorrerá el centro de Oviedo para que ver las luces de Navidad, comenzará hoy a funcionar y estará activo hasta el próximo 4 de enero (aunque no circulará ni el día de Nochebuena ni el de Nochevieja). El bus saldrá y llegará, tras hacer un recorrido circular, de la calle Marqués de Santa Cruz y el consistorio recomienda estar en la parada cinco minutos antes de la hora de salida para evitar aglomeraciones. El trayecto incluye algunas de las calles más céntricas y más iluminadas de la ciudad. La duración del viaje es de 45 minutos y el precio para los adultos es de cuatro euros. El primer viaje saldrá a las seis de la tarde y el último a las diez de la noche.