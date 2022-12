Los ovetenses son los asturianos que más van al trabajo o a la Universidad caminando

Casi el 30% de los ovetenses se desplaza diariamente a trabajar o a estudiar (al instituto, la universidad o el centro de formación profesional) caminando. Desgastando la suela de las zapatillas. El porcentaje viene recogido dentro de una encuesta que acaba de divulgar el Instituto de Estadística (INE) sobre las características esenciales de la población y las viviendas y que publica cada cinco años; y la cifra es relevante porque refleja que los habitantes de Oviedo son los que más caminan para llegar al trabajo. La querencia por desplazarse a pie hace el trayecto se alargue en minutos y que, en cuestión de tiempo, les lleve tanto tiempo como a los madrileños.

En la capital asturiana, según esta encuesta, hay un 28,7% de personas que tardan entre cuarenta y una hora en llegar a su trabajo o al lugar en el que estudian. Un porcentaje casi igual al de los madrileños (28,3) y al de los barceloneses (28,53). Por lo general, los ovetenses tardan más en llegar a su puesto laboral que los gijoneses, avilesinos y sierenses.

El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo y director del Regiolab (un laboratorio de análisis regional), Fernando Rubiera Morollón, asegura que lo del hecho de que los ovetenses caminen más que el resto de los asturianos tiene una explicación sencilla. "Oviedo es una ciudad más manejable que Gijón", asegura, pese a las cuestas en algunos tramos de la ciudad.

Lo de que es más manejable, sostiene el docente, es por la propia estructura de la capital, tanto desde un punto de vista urbanístico como económico. El municipio tiene un claro desequilibrio hacia el sector de los servicios (comercio, hostelería, administraciones públicas...) lo que provoca que la mayor parte de los lugares de trabajo estén ubicados en el centro de la ciudad y también los principales centros universitarios y de formación. Eso propicia que haya un enorme tránsito de la periferia –desde los barrios– hasta el centro de la ciudad. Y muchos eligen completar el recorrido a pie. Eso no ocurre en el resto de ciudades de la región. Por ejemplo, en Gijón y en Avilés –donde los servicios también van ganando cada vez más peso– los principales centros laborales están en la periferia lo que obliga a muchos a tener que coger el coche o el transporte público para llegar hasta allí. "No es sorprendente el número de ovetenses que eligen ir caminando", asegura Fernando Rubiera Morollón. Aunque apunta que las cifras podrían haber sido todavía más altas si se hubiera medido solo la movilidad de la ciudad y no, por extensión, de todo el concejo carbayón.

Pese a que muchos ovetenses van caminando a su puesto laboral, al instituto o a la universidad, más de la mitad (el 53%) lo hace en coche. Muchos menos (un 14,9) lo hacen en autobús o en tren –un porcentaje que está, por ejemplo, ligeramente por debajo del de Gijón (19,1) –; y solo un 2,4% se desplaza usando una moto, una bicicleta o algún otro tipo de método de transporte como los patinetes. En este último porcentaje sí que sale perdiendo Oviedo frente a Gijón, donde el uso de estos sistemas para moverse de un lugar a otro de la ciudad supera ligeramente el 4%.

Rubiera Morollón también ofrece una explicación sobre la razón por la que el coche es el medio de transporte más utilizado por los asturianos y tiene que ver con la falta de medios de transporte públicos –especialmente el tren– que conecten mejor las tres grandes ciudades de la región (Oviedo, Gijón y Avilés) que, a su entender, a efectos prácticos y sociales, ya han formado por sí solas un área metropolitana. Excepto a ojos de los políticos, puntualiza.

"El área metropolitana ya existe, está plenamente integrado en un plano económico y social, menos en el político", asegura, "el centro de la región es ya como una ciudad única con una movilidad que es perfectamente comparable a la que hay en Madrid". Para ilustrarlo, pone un ejemplo muy claro. "Hay vecinos de Alcalá que al cabo de un mes visitan menos Madrid que un vecino ovetense Gijón", resalta. Para mejorar estas conexiones, el economista considera clave impulsar el transporte público, especialmente el tren de cercanías, cuyo diseño asegura que es de la década de los noventa, antes de que ciudades como Oviedo pegaran el estirón. "Solo harían falta inversiones que costarían menos que, por ejemplo, el tercer carril de la ‘Y’", puntualiza.