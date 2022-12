La Asociación de Vecinos de San Lázaro-Otero pidió ayer recuperar el proyecto original para convertir el edificio de la Malatería en un centro de día, una biblioteca y un comedor para la gente mayor del barrio. Lo que no convence a la agrupación es el nuevo destino que se quiere dar al inmueble que hasta hace doce años había sido una residencia de mayores. Ahora, encara una nueva reconversión. La consejería de Derechos Sociales y Bienestar firmó esta semana con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, un acuerdo para construir 335 viviendas de protección públicas y energéticamente eficientes. De ellas, 29 estarían ubicadas en ese inmueble.

Pero a los vecinos del barrio no les convence la nueva vida del edificio. La vicepresidenta de la asociación, Araceli González, aseguró que "ya hay unas viviendas sociales en Villafría y están medio vacías porque el alquiler es elevado". Por lo que propone retomar el proyecto anterior para el inmueble que incluía también un centro de interpretación sobre la caridad que se ejercía en las otras vidas de la Malatería.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de San Juan de La Corredoria, Maite Orozco, denunció que una médica del centro de salud de este populoso barrio ovetense amenazó con llamar a la Policía para echarla del inmueble tras una discusión a cuenta de una cita. Orozco relató la historia en sus redes sociales recabando numerosas muestras de apoyo. "Había solicitado ya la cita hace un mes, pero me la cambiaron cuatro veces, hasta que me planté y pedí que me la dieran para ya", aseguró. La consiguió para el viernes al filo de las dos de la tarde, pero tras bastante tiempo en la sala de espera nadie le daba paso a la consulta. "Le pregunté a la médica y me respondió que no tenía cita y que no era un asunto suyo", dijo. La discusión subió de tono. Orozco anunció que tiene previsto ir a explicar la situación al servicio de atención al paciente del HUCA e iniciar una recogida de firmas.